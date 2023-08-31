تعرف على مجموعات دوري أبطال أوروبا 2024 كاملة
انتهت مساء اليوم الخميس فعاليات قرعة مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت في مدينة موناكو الفرنسية بتواجد 32 فريقًا.
وجاءت مجموعات البطولة كما يلي:
المجموعة الأولى: بايرن ميونخ - مانشستر يونايتد - كوبنهاجن - جالطة سراي.
المجموعة الثانية: إشبيلية - آرسنال - أيندهوفن - لانس.
المجموعة الثالثة: نابولي - ريال مدريد - سبورتنج براجا - أونيون برلين.
المجموعة الرابعة: بنفيكا - إنتر - ريد بول سالزبورج - ريال سوسييداد.
المجموعة الخامسة: أتلتيكو مدريد - فينورد - لاتسيو - سلتيك.
المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان - بوروسيا دورتموند - ميلان - نيوكاسل
المجموعة السابعة: مانشستر سيتي - لايبزيج - ريد ستار - يونج بويز
المجموعة الثامنة: برشلونة - بورتو - شاختار - رويال أنتويرب
وتم تصنيف الأندية المشاركة في منافسات دوري الأبطال كما يلي:
المستوى الأول: مانشستر سيتي - إشبيلية - برشلونة - نابولي - بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان - بنفيكا - فينورد.
المستوى الثاني: ريال مدريد - مانشستر يونايتد - إنتر ميلان - بورسيا دورتموند - أتلتيكو مدريد - لايبزيج - بورتو - آرسنال.
المستوى الثالث: شاختار دونيتسك - سالزبورج - ميلان - سبورتينج براجا - آيندهوفن - لاتسيو - ريد ستار بلجراد - كوبنهاجن.
المستوى الرابع: يونج بويز - ريال سوسييداد - جالطة سراي - سيلتك - نيوكاسل - يونيون برلين - أنتويرب - لانس.
بينما جاءت مواعيد مرحلة دور المجموعات من مسابقة دوري الأبطال كما يلي
الجولة الأولى: 19-20 سبتمبر.
الجولة الثانية: 3-4 أكتوبر.
الجولة الثالثة: 24-25 أكتوبر.
الجولة الرابعة: 7-8 نوفمبر.
الجولة الخامسة: 28-29 نوفمبر.
الجولة السادسة والأخيرة: 12-13 ديسمبر.
دور الـ 16:
١٣ و ١٤ و ٢٠ و ٢١ فبراير ٢٠٢٤ ( مباريات الذهاب )
٥ و ٦ و ١٢ و ١٣ مارس ٢٠٢٤ ( مباريات العودة )
الدور ربع النهائي:
٩ و ١٠ أبريل ٢٠٢٤ (مباريات الذهاب )
١٦ و ١٧ أبريل ٢٠٢٤ ( مباريات العودة )
الدور نصف النهائي:
٣٠ أبريل ٢٠٢٤ و ١ مايو ٢٠٢٤ ( مباراتي الذهاب )
٧ و ٨ مايو ٢٠٢٤ ( مباراتي العودة )
المباراة النهائية للبطولة المقرر إقامتها في لندن:
١ يونيو ٢٠٢٤