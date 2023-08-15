تأثير نقص فيتامين "د" على الحالة المزاجية

قال الدكتور بهاء الدين ناجي، استشاري التغذية العلاجية، إن نقص فيتامين "د" يتسبب في عدد من المشاكل والأمراض الشائعة، مثل: الام العظام والكسل والارهاق، بالاضافة إلى كونه سبب للإصابة بالاكتئاب لأنه يؤثر على هرمون السعادة.



وأضاف استشاري التغذية العلاجية، في مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الورد، المذاع على قناة TeN، أن السيدات هن أكثر عرضة لنقص فيتامين "د"، فمن الطبيعي أن ينتشر الاكتئاب بنسبة أكبر بين السيدات.

وأكد أن التعرض للشمس وتناول بعض أنواع المكسرات من اهم المصادر الطبيعية لفيتامين "د"، متابعا أن هناك بعض الحالات التي تعاني من نقص فيتامين"د" قد تحتاج تناول بعض الأدوية للمساعدة على التخلص من آثاره السلبية.

سلاح ذو حدين.. مخاطر الإفراط في تناول فيتامين د





فيتامين د، اتجه الكثير من المواطنين خلال السنوات الأخيرة وبالتحديد منذ بداية جائحة كورونا لتناوله في صورة عقاقير طبية، لتقوية الجهاز المناعي، والوقاية من الأمراض والفيروسات، إذ تسبب الوباء في إحداث حالة من القلق المرضي للكثيرين مما يدفعهم لتناول كميات كبيرة الفيتامينات والمكملات الغذائية دون النظر للجانب السلبي لها.

وعلى الرغم من أهمية الفيتامينات للجسم، إلا أنها سلاح ذو حدين، الإكثار منها له مخاطر كبيرة على صحة الإنسان، لذا يجب استشارة الطبيب أولًا قبل تناول أية عقاقير طبية ومكملات غذائية من غير مصادرها الطبيعية.

وفي هذا التقرير، توضح "الوفد" مخاطر الإفراط من تناول فيتامين د من غير مصادره الطبيعية.

وقال الدكتور سمير عنتر، استشاري أمراض الجهاز الهضمي، إن فيتامين د من الفيتامينات المهمة لعملية التمثيل الغذائي في تكوين العظام والأنسجة، وهو من مضادات الأكسدة، ويساعد في تقوية المناعة ومقاومة الجسم للأمراض.

وأضاف عنتر في تصريحه لـ"الوفد"، أن فيتامين د هو سلاح ذو حدين، لأن رغم أهميته الكبيرة لجسم الإنسان إلا أن الإفراط في تناوله من خلال العقاقير الطبية يؤدي لحدوث مشاكل كثيرة إذ يؤثر بالضرر على تكوين العظام ويؤدي إلى مشاكل في الأنسجة الداخلية والتعرض للجلطات وخلل في الدورة الدموية.

وأكد استشاري أمراض الجهاز الهضمي، أن الإفراض فيه يسبب ضرر بالكلى يصل إلى الفشل الكلوي، لذا يجب تناوله من مصادره الطبيعية، وعدم اللجوء للعقاقير الطبية إلا من خلال الطبيب المختصة وفي حالات الضرورة.

وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة منال عز الدين، الباحثة فى معهد تكنولوجيا الأغذية، إن فيتامين د مهم لصحة العظام والأسنان ويشارك في العديد من العمليات الحيوية والوظائف لأعضاء الجسم المختلفة، موضحة أن عدم نقصان الوزن والإصابة بالسمنة، ونقص كفاءة الحرق، والشعور بالإرهاق والاكتئاب وكثرة التعرق والإجهاد جميعها نتيجة نقص فيتامين د.

المصادر الطبيعية لفيتامين د

وأضافت عز الدين، أنه يجب الحصول على فيتامين د من مصادره الطبيعية وهي ضوء الشمس وصفار البيض والسالمون والأسماك ومنتجات الألبان، وعد اللجوء للعقاقير الطبية إلا تحت الإشراف الطبي.

وأكدت الباحثة فى معهد تكنولوجيا الأغذية، أن الإكثار من اي فيتامين له تأثير ضار على الكبد والكلى، لأن الفيتامينات هي مركبات كيميائية دوائية بالتالي الزائد عن احتياجات الجسم يُخزن ومع مرور الوقت يسبب كوارث على صحة الإنسان، موضحة أن الإكثار من فيتامين د يُسبب أيضًا غثيان وقيء وفقدان شهية، ويساعد على زيادة نسبة الكالسيوم في الجسم التي تترسب بعد ذلك في صورة حصوات على الكلى.

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