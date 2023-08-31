شرب الكثير من الماء لا يساعدك على إنقاص الوزن.. دراسة توضح

خلص العلماء إلى أن الادعاءات حول الفوائد الكبيرة للمياه في فقدان الوزن غير صحيحة.

أشار الخبراء العلميون الذين يمثلون جامعة أستون إلى الرأي السائد بشأن فوائد الماء في فقدان الوزن الزائد، ويمكنك أن تسمع في كثير من الأحيان أن شرب كمية كافية من الماء يسمح لك بالحصول على قوام أنحف - ويرجع ذلك إلى حقيقة أنه بفضل الماء، يتم حرق السعرات الحرارية بشكل أكثر نشاطًا وتقل الشهية.

لكن العلماء ذكروا أن هذه الصفات المائية هي أسطورة، شرب الكثير من الماء لا يساعدك على إنقاص الوزن.

الماء لا يساعد على فقدان الوزن:

في إحدى التجارب، استهلك المتطوعون 500 مل إضافية - مما أدى إلى تسريع عملية حرق الدهون زاد استهلاك الطاقة أثناء الراحة بنسبة 24 بالمائة تقريبًا.

لكن تعزيز التمثيل الغذائي استمر لمدة ساعة فقط، وتم استبدال السعرات الحرارية المفقودة بكمية صغيرة من الطعام (مثل ربع قطعة من الكعك).

ذكر الخبراء أن الزيادة الفعلية الصافية في السعرات الحرارية المحروقة من الماء لا تذكر.

في تجربة أخرى، ساعد شرب الماء قبل الوجبات الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن على خسارة ما يصل إلى كيلوغرامين، ولكن لم يكن له نفس التأثير لدى الشباب لا تزال هذه النتائج بحاجة إلى إعادة الفحص.