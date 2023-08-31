ندى

الخميس 31/أغسطس/2023 - 08:42 م 8/31/2023 8:42:38 PM

ما زلنا مع الفنان العروبى فريد الأطرش الذى سيطرت فكرة القومية العربية على وجدانه، ووجد فى شخص عبد الناصر ضالته التى قدمها فى أوبريت «بساط الريح»، وبدأ فى ضخ الكثير من الأغنيات التى روجت لفكر الزعيم عن القومية العربية والأفكار التى ألهبت العرب جميعًا ووجدوا فيها ضالتهم فى مقاومة الاستعمار باتحادهم جميعًا.

وكان من أولى أغنياته عقب الثورة مباشرة أغنية «نشيد البعث»، وتأتى أغنيته «المارد العربى»، لتجسد كلماتها فكرة المارد الذى لا يهزم، والذى يمتطى صهوة جواده منطلقًا بين أرجاء الوطن العربى، وطنه فى كل مكان، فى دجلة، فى عمان، فى مصر، فى لبنان، والمغرب العربى. وبدأ اللحن بإيقاعات سريعة تشبه إيقاعات الخيل المتلاحقة، كما لو كان جوادًا عربيًا يركض بصورة متصلة، وفى نهاية الأغنية يبين أن المارد العربى يكمن فى شخص جمال الذى صنع المارد العربى.

ولم ينس «الأطرش» عبد الناصر ذاته فغنى له «حبيب حياتنا كلنا»، «حيوا البطل»، «حبيبنا يا ناصر»، «يا حبيب الشعب العربى». أما «نشيد الفداء» فمن أجمل ما غنى للعروبة والذى يقول فيه: إن للباطل جولة، قل لهم أين المفر، فلهم يوم أمر، قد تآخينا هلالًا وصليبًا.

وكان لوحدة مصر وسوريا نصيب فى أغنيته «مبروك ع الأمة العربية»، وهناك الكثير مما يمكن قوله حول فكرة القومية التى أطلقها ناصر وتناولها فريد الأطرش فى فنه ليؤصلها فى نفوس محبيه من المحيط إلى الخليج، ونجح الأطرش من خلال إيمانه بفكرة القومية العربية، فى توحيد العرب وجمعهم على فنه من المحيط إلى الخليج.

و«عبد الناصر» كان معروفًا عنه أنه دائما ما يسعى لتكريم الفنانين، وخاصة فى المناسبات القومية، وكان من ضمن الفنانين الذين جمعتهم صداقة قوية بالزعيم هو بالطبع فريد الأطرش، فقد منحه عبدالناصر وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، تقديرا لخدماته للموسيقى العربية، ووصف فريد هذا التكريم بأنه كان أجمل لحظات حياته، وأنه«فرحة العمر».

ولا ينسى فريد لحظة أن رن جرس الهاتف فى شقته المطلة على النيل ليجد على الطرف الآخر من الهاتف مكتب السيد صلاح الشاهد، كبير الأمناء برئاسة الجمهورية، يبلغه أن الرئيس قرر تكريمه، ويقول فريد بعد ذلك فى حواراته: «كانت المفاجأة أكبر من أن يتحملها قلبى فبكيت من الفرحة، وتم تحديد موعد لاستلام براءة وسام الاستحقاق من صلاح الشاهد كبير الأمناء».

ولم يستطع فريد الأطرش أن ينام ليلة سماعه الخبر، قبل أن يذهب لاستلام الوسام فى اليوم التالى، فكانت فرحته وامتنانه بلا حدود لهذا التقدير، ولم يعبر عن هذه المشاعر أى شيء غير البكاء.

وعندما ذهب فريد إلى القصر الجمهورى لاستلام الوسام من صلاح الشاهد تدفقت مشاعره وهو يقرأ نصه:

«من جمال عبد الناصر، رئيس الجمهورية العربية المتحدة إلى الموسيقار فريد الأطرش، تقديرا لحميد صفاتكم، وجليل خدماتكم للموسيقى، قد منحناكم وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى».

أمسك فريد بالقلم وحاول التعبير عما يدور فى قلبه والمشاعر التى تعتمل فى أعماقه، ليكتب فى سجل التشريفات ما يلى:

«سيدى الرئيس.. إن تقديركم النبيل قد جعلنى أشعر بأننى قد ولدت من جديد، وأن هذا اليوم المشهود الذى نلت فيه شرف تقديركم وتقدير وطنى، لهو يوم خالد فى حياتى سوف أعتز وأفخر به ما بقى لى من عمر فى هذه الحياة، فلكم كل شكرى وامتنانى ولوطنى الغالى مصر حياتى وكل قطرة فى دمى، ووفقكم الله لنصرة وطننا العزيز لترتفع دائما راية العروبة شامخة عالية».

وقال وقتها: «لا أدرى ما أقول فى هذا الموقف المشهود فى حياتى، فإننى مهما بذلت من جهد ومهما قدمت من عمل بعد ذلك لن أستطيع التعبير عن امتنانى وحبى ومشاعرى تجاه الرئيس جمال عبد الناصر، الإنسان العظيم والقائد الحق، وراعى الفنون والثقافة العربية».

حفظ الله مصر وأهلها.

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