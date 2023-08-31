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الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الحبس سنتين لشقيقين لإتجارهم في المخدرات بمنشأة القناطر

بوابة الوفد الإلكترونية

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة شقيقين بالحبس سنتين مع الشغل، وغرامة 10 آلاف جنيه؛ لإدانتهما بالإتجار في المخدرات بمنطقة منشأة القناطر.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 212 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة إمبابة، أن "يوسف . ح"، 25 سنة، عامل بشركه استيراد وتصدير، وشقيقه "عبد الناصر"، 47 سنة، عامل توصيل، في يوم 4 يناير الماضي بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهر مخدر "الميثامفيتامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وشهد معاون مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بأنه نفاذا لإذن النيابة العامة انتقل إلى حيث يقطن المتهمين وبوصوله أبصرهما أمام مسكنهما فقام بضبطهما
وانتزاع ما بيد كل منهما من أكياس مخدرة وبتفتيش الأول عثر معه على مبلغ مالي وهاتف محمول ، ولاذ المتهم الثاني بالفرار.

وأضاف معاون المباحث أنه بمواجهة المتهم الأول أقر له بأنه والمتهم الثاني يقومان بالاتجار في المواد المخدرة والمبلغ المالي حصيلتهما والهاتف المحمول وسيلة التواصل مع عملائهما.

فيما عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

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