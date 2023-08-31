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الخميس 31 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل الهلال السعودي المتوقع لمباراة الاتحاد في الدوري

الهلال السعودي
الهلال السعودي

يخوض فريق الكرة الاول بنادى الهلال كلاسيكو مرتقب أمام اتحاد جدة، مساء غدا، فى مواجهة نارية تجمعهما على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بالجولة الخامسة من الدوري السعودي.

تشكيل الهلال السعودي المتوقع لمباراة الاتحاد في الدوري 

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، كوليبالي، سعود عبدالحميد.

الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سالم الدوسري، مالكوم، ميشيل ديلجادو.

الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.

وتقرر انطلاق صافرة احداث مباراة اتحاد جدة والهلال، فى تمام الساعة الثامنة مساء فى الجولة الخامسة من دوري السعودي.

ويلعب في بقية مباريات اليوم الأول من الجولة الخامسة الطائي وأبها، والفيحاء مع الرائد، والرياض والأخدود.

 