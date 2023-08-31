جهود الدولة في التخلص الآمن من نواتج تطهير المجاري المائية

نفذت وزارة الموارد المائية والري، الكثير من الأعمال لتطهير المجاري المائية وتنظيفها، والتي يلقي بها المزارعين في الترع، وتكلف الدولة مبالغ باهظة، ووضعت الدولة غرامات لمعاقبة المتسببين في ذلك.

كما وضعت الدولة خطة التخلص الآمن من نواتج تطهير المجاري المائية، والتي تتم وفقا لعدد من الإجراءت.

التنفيذ التجريبي للتخلص الأمن من نواتج التطهير:

نفذت التجربة في محافظة البحيرة للتخلص من نواتج تطهير الترع في أحد مراكز المحافظة وأظهرت نتائج إيجابية.

تم تعميم التجربة على 33 مركزا إداريا بالمحافظات المختلفة.

إزالة ورفع كمية مخلفات من المجاري المائية في نطاق الكتل السكنية بهذه المراكز تبلغ نحو 191 ألف طن.

تكليف المحافظات برفع نواتج التطهير من على جسور الترع والمصارف، داخل الكتل السكنية بالمراكز الإدارية المختارة بصفة فورية ومتابعة تقدم تنفيذ الاعمال.

إعطاء أولوية لتنفيذ مشروعات البنية الاساسية لمنظومة النظافة الجديدة بالمناطق، التي تطل على الترع الرئيسية والمصارف، والترع الجاري تبطينها لمنع وصول المخلفات الى المجاري المائية.

التنسيق مع الجمعيات الأهلية بنطاق المراكز لجمع المخلفات البلدية من المنازل سواء بمعداتها، أو تأجير المعدات من الوحدات المحلية القروية، لمنع وصول المخلفات للمجاري المائية.

توفير أماكن لنقل نواتج التطهير إليها سواء محاجر مستنفدة وخلافه.

دراسة لإجراء مزايدات لبيع نواتج التطهير غير المختلطة، بمخلفات قمامة أو حشائش، وذلك لاستخدامها في صناعة الطوب أو تعلية بعض الأراضي الزراعية وخلافه.