اتحاد الدواجن: أسعار الفراخ لن ترتفع في الشتاء

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن أسعار الدواجن في مصر تشهد انخفاضًا ملحوظًا في الفترة الحالية، وأن نسب الانخفاض في أسعار الفراخ يشعر بها المواطن.

انخفاض أسعار الدواجن

وأضاف الزيني، في تصريحات له، أن أسعار الدواجن لن ترتفع في الشتاء المقبل، على الرغم من ارتفاع تكلفة التدفئة على المربين، مرجحًا انخفاض الأسعار خلال المرحلة المقبلة.

وأرجع الزيني أسباب انخفاض أسعار الدواجن إلى الإفراجات المستمرة عن الأعلاف من الموانئ بكميات كبيرة من الذرة والحبوب، التي تتم من خلال وزارة الزراعة والبنك المركزي المصري، ما أدى إلى خفض سعر العلف والذي انعكس بالإيجاب على أسعار الدواجن.

وأوضح الزيني أن أسعار الأعلاف التي تأكلها الدواجن تراجعت في السوق بنحو 35% خلال المرحلة الماضية، بعد سلسلة ارتفاعات خلال العام الماضي ومطلع العام الحالي التي كانت تشهد ارتفاعًا كبيرًا، ما أجبر المربين على الخروج من السوق.

أسعار الفراخ يشعر به المستهلك

وأشار الزيني إلى أن أسعار الدواجن انخفضت بأكثر من 20% خلال الفترة القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن هناك توازنًا وتراجعًا في أسعار الفراخ يشعر به المستهلك في الفترة الحالية.

وأفاد الزيني بأن دخول دورات جديدة من الإنتاج للدواجن البياضة، التي تنتج البيض، يحتاج لنحو ثلاثة أشهر حتى تدخل دورة الإنتاج المتسارعة وتؤثر في انخفاض الأسعار.

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