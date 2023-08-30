الزراعة تكشف سبب انخفاض سعر الدواجن.. وفرنا خامات الأعلاف

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن السبب وراء انخفاض سعر الدواجن، هو وجود منظومة متكاملة، وجهد بُذل خلال الفترة الأخيرة، وهناك عمل مازال مستمرا بمتابعة من مجلس الوزراء ووزير الزراعة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "هناك متابعة للإفراجات، حيث كان للأزمة الروسية الأوكرانية أثرا كبيرا في حركة تداول الذرة والحبوب وبالتالي كان هناك متابعة مستمرة من كافة الأطراف وتم تشكيل لجنة من داخل الوزارة".

وقال: "خلال الفترة الماضية تم توفير كميات كبيرة من الأعلاف وخامات الأعلاف، قُدرت بـ 7.3 مليون طن، منهم 5.3 مليون طن، وعندما توفرت خامات الأعلاف أصبح هناك توفير دائم للأعلاف واطمئنان لدى المُربيين وبالتالي أصبحت العجلة الإنتاجية مستمرة بشكل كبير".

وتابع: "لم يتوقف الأمر هنا، فقد تم تدشين نظام الزراعة التعاقدية لعدد من الزراعات على رأسها الذرة والصويا وعباد الشمس، وتم توفير سعر ضمان للفلاح لتجنيبه المخاطر".

