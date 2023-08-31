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الخميس 31 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

تراجع جماعي لأسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم الخميس

بوابة الوفد الإلكترونية

تراجعت أسعار صرف العملات العربية، بشكل جماعي مقابل الجنيه المصري، في ختام تعاملات المسائية، اليوم الخميس 31 أغسطس، في محلات الصرافة والبنوك الرئيسة والعاملة في مصر. 

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ارتفاع جماعي لأسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم الخميس

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اخر تطورات الدولار في التعاملات المسائية اليوم الخميس

 

العملات العربية

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند سعر 99.13 جنيه للشراء، 100.19 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودي، عند 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، عند سعر 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع. 

 بلغت أسعار صرف الدينار البحــريني عند سعر 79.45 جنيه للشراء، 81.85 جنيه للبيع، فيما سجل الريـال العمــاني، سعر 78.04 جنيه للشراء، 80.13 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال القطري، عند سعر 7.80 جنيه للشراء، 8.46 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرف الدينـار الأردنـي، عند مستوى 42.76 جنيه للشراء، 43.54 جنيه للبيع.

 أسعار صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري:

 أسعار صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه سجلت في البنك الأهلي المصري، شراء 33.15 جنيه للشراء، 33.46 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره في بنك الإسكندرية 33.29 جنيه للشراء، و 33.54 جنيه للبيع.

 أسعار صرف اليورو الأوروبي حققت في البنك التجاري الدولي 33.26 جنيه للشراء، و 33.54 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي، سجل سعر اليورو 33.41 جنيه للشراء، و 33.54 جنيه للبيع.

  أسعار صرف اليورو الأوروبي بلغت في بنك مصر  33.23 جنيه للشراء، 33.43  جنيه للبيع، وبلغ سعره مقابل الجنيه في المصرف المتحد 33.10 للشراء، 33.54  جنيه للبيع. 

 أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية:

ت أسعار صرف اليورو الأوروبي المصري بلغ 33.38  للشراء، و33.74 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 38.94 جنيه للشراء، 39.28 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 34.84 جنيه للشراء، 35.16 جنيه للبيع.

 بلغتْ أسعار صرف الدولار الكندي 22.68 جنيه للشراء، و22.81 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.48 جنيه للشراء، و4.52 جنيه للبيع، والكرون السويدي 2.81 جنيه للشراء، 2.85  جنيه للبيع.

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذْ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 21.02 للشراء، 21.16 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.22 جنيه للشراء، 4.24 جنيه للبيع.

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