اخر تطورات الدولار في التعاملات المسائية اليوم الخميس

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية، الخميس 31 أغسطس، في محال الصرافة والبنوك الرئيسة والعاملة في مصر.

الدولار الأمريكي

سجلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

حققت أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي cib، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية:

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي المصري 33.30 للشراء، و33.46 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 38.80 جنيه للشراء، 38.97 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 34.80 جنيه للشراء، 34.96 جنيه للبيع.

وبلغت أسعار صرف الدولار الكندي 22.64 جنيه للشراء، و 22.74 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.46 جنيه للشراء، و4.48 جنيه للبيع، والكرون السويدي 2.80 جنيه للشراء، 2.81 جنيه للبيع.

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 20.99 للشراء، 21.09 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.22 جنيه للشراء، 4.24 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي

أسعار صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه سجلت في البنك الأهلي المصري، شراء 33.15 جنيه للشراء، 33.46 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره في بنك الإسكندرية 33.29 جنيه للشراء، و 33.54 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو الأوروبي حققت في البنك التجاري الدولي 33.26 جنيه للشراء، و 33.54 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي، سجل سعر اليورو 33.41 جنيه للشراء، و 33.54 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو الأوروبي بلغت في بنك مصر 33.23 جنيه للشراء، 33.43 جنيه للبيع، وبلغ سعره مقابل الجنيه في المصرف المتحد 33.10 للشراء، 33.54 جنيه للبيع.