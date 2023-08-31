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الخميس 31 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

درجات الحرارة على المدن والعواصم العربية

بوابة الوفد الإلكترونية

يتسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة على المدن والعواصم العربية.

فيما كشف المركز الوطني للأرصاد السعودي، عن توقعات حالة الطقس في السعودية، حيث أعلنت الأرصاد استمرار سقوط الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة.

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وتشهد المملكة العربية السعودية الفترة الراهنة تقلبات في الأحوال الجوية، حيث يكون الطقس شديد الحرارة نهارًا مع سقوط الأمطار الرعدية التي تؤدي إلى جريان السيول، حيث حذرت الأرصاد المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة فترة الظهيرة، كذلك عدم التعرض للمناطق التي بها رياح محملة بالغبار، خاصة لمرضى الجهاز التنفسي، وحذرت أيضًا بالابتعاد عن مجرى السيول.

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 42 30

المدينة المنورة 44 32

الرياض 42 29

المنامة 39 33

أبوظبي 39 32

الدوحة 42 31

الكويت 45 32

دمشق 36 18

بيروت 30 26

عمان 34 19

القدس 31 19

غزة 30 24

بغداد 42 32

مسقط 35 29

صنعاء 27 16

الخرطوم 38 26

طرابلس 31 25

تونس 32 22

الجزائر 29 22

الرباط 26 17

نواكشوط 31 26

 