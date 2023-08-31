خطوات وشروط الاستعلام عن تأمين المركبات في السعودية

تصدر تأمين المركبات، محركات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، بعدما أعلنت الإدارة العامة للمرور بالمملكة، عن استكمال البدء بأتمتة رصد مخالفة "عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة إلكترونيًّا، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر القادم.

#المرور_السعودي يعلن استكمال البدء بأتمتة رصد مخالفة "عدم وجود تأمين سارِ للمركبة" إلكترونياً، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1/ 10/ 2023 م. pic.twitter.com/JyVuOgml7g — المرور السعودي (@eMoroor) August 31, 2023

وقالت الإدارة العامة للمرور، في بيان لها، أن الرصد الآلي للمخالفة، سيكون لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر، في حال عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة.

وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات من المواطنين والمقيمين، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم أثناء الحوادث المرورية.

شروط تأمين المركبات في السعودية

ونوهت إدارة المرور بالمملكة العربية السعودية، أن هناك عدد من الشروط يجب أن تتوفر في السيارة، والتي جاءت كالتالي:

يجب أن يلتزم صاحب السيارة بكافة القوانين والشروط التي تنص عليها وثيقة التأمين الشامل.

يجب على صاحب المركبة الحفاظ على سلامتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها، مثل وضع نظام الإغلاق المركزي وتركيب أجهزة إنذار وتأمين إضافية إن لزم الأمر.

يجب توخي الحذر أثناء القيادة واتباع قواعد السلامة المرورية.

ينبغي على صاحب السيارة الالتزام بجدول الصيانة الموصى به من قبل الشركة المصدرة للتأمين وإجراء الفحوصات الدورية وتغيير الزيوت والفلاتر وغيرها من الصيانة اللازمة للمركبة.

يجب توفير جميع الوثائق والمستندات اللازمة لعملية التأمين، مثل وثيقة ملكية السيارة ورخصة القيادة الصالحة.

الاستعلام عن تأمين المركبات في السعودية

فيما يلي ننشر خطوات الاستعلام عن تأمين المركبات في السعودية عبر منصة أبشر، من خلال اتباع تلك الخطوات: