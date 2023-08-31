مدرب المغرب : الكرة السعودية أصبحت في مصاف العالمية

تحدث وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب ، عن تجربة الدوري السعودي في استقطاب كبار نجوم الكرة العالمية الفترة الأخيرة له ، وعن الانتقادات التي تواجه المملكة في ذلك التوقيت.





وواصل ، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي اليوم الخميس ، استعدادًا لانطلاق معسكر أسود الأطلس في سبتمبر : لا ينبغي توجيه انتقادات إلى الدوري السعودي ، الآن أصبحت الكرة السعودية في مصاف الدوريات القوية على الصعيد العالمي.

وأضاف ، توجيه الانتقادات للاعبي أوروبا يكون في حال انتقال لاعب صغير السن إلى الخليج ، لكن لاعبو أوروبا الذين انتقلوا إلى السعودية لا ينطبق عليهم هذا الأمر.

وواصل ، لا أوجه اللوم لأي لاعب مغربي يريد الانتقال إلى الدوري السعودي ، هو الآن أصبح محط أنظار العالم أجمع.

وأضاف ، نتطلع إلى حلم تحقيق البطولة الأفريقية الغائب عنا ، منتخب المغرب لا ينقصه شئ ، أعلن أن المنافسة في كوت ديفوار صعبة للغاية لكنني امتلك الثقة الكاملة في لاعبي الفريق.

وضمت قائمة منتخب المغرب لمعسكر سبتمبر وأجندة المواجهات الودية كل من ..

ياسين بونو – يوسف المطيع – مهدي ابنعبيد - منير المحمدي – أشرف حكيمي – نصير مزراوي – نايف أكرد – غانم سايس - جواد يميق – يونس عبدالحميد – يحيى عطية الله – عبدالكبير عبقار – أمير ريشاردسون – سفيان أمرابط – بنجامان بوشواري - سليم أملاح – عبدالصمد الزلزولي – أمين عدلي – وليد اشديرة – يوسف النصيري – إبراهيم صلاح – عبدالرزاق حمدالله - أبوخلال زكريا - حارث - أوناحي عز الدين – بلال الخنوس.