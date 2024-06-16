الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أحمد العوضي يضحي في منطقته بعين شمس (شاهد)

أحمد العوضي يقوم
أحمد العوضي يقوم بذبح الأضحية

احتفل الفنان أحمد العوضي بعيد الأضحى وسط أهلي منطقته عين شمس، إذ قام بذبح الأضحية بنفسه وسط أهالي منطقته.

 

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وعرضت فضائية “العربية مصر" مقطع فيديو يرصد لقطات من ذبح العوضي الأضحية بنفسه وسط أهالي منطقته.

 

وقام أهالي منطقة عين شمس بالتصفيق الحار للعوضي أثناء الذبح.

 

وفي سياق آخر، دعاء ذبح الأضحية في عيد الأضحى المبارك 

يبحث الكثير عن دعاء ذبح الأضحية وذلك ماننشره بحسب دار الإفتاء المصرية.

 

 دعاء ذبح الأضحية

أوضحت دار الإفتاء، الصيغة الصحيحة له، إذ يسن أن يدعو المضحي عند الذبح فيقول: «إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك».

وعن دعاء ذبح الأضحية، استشهدت دار الإفتاء بما جاء عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إذ قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عِيدٍ بِكَبْشَيْنِ فَقَالَ حِينَ وَجَّهَهُمَا: (إني وَجَّهْتُ وَجْهِيَ للذي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صلاتي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ)، وهو الحديث الشريف الذي أخرجه أحمد في مسنده.

دعاء ذبح الأضحية من دار الإفتاء


وردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها جاء نصه: «هل هناك دعاء عند ذبح الأُضحية؟»، قائلة: «يستحب أن يدعو المضحي فيقول: اللهم منك وإليك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين».

 

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