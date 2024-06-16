الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تفاصيل مثيرة حول الجنود المحروقين داخل مدرعة النمر بصاروخ قسامي

المدرعة المحروقة
المدرعة المحروقة

فجر يوم عرفة المبارك، أطلقت المقاومة الفلسطينية، صاروخي ياسين 105، تجاه مدرعة نمر هندسية إسرائيلية، اثناء تحركها ضمن قافلة عسكرية مكونة من عدة أليات وقتلت 8 جنود حرقا كانوا داخلها .

 

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كيفية علم المقاومة بتلك العربة

العملية سببت أزمة كبيرة داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأثار الحادث جدلا واسعا حول كيفية علم المقاومة بتلك العربة واستهدافها هي بالذات رغم انها رقم سبعة من القافلة، وهي تابعة لوحدة الهندسة وممتلئة بالعبوات.

أسفر عن الحدث انفجار كبير واحترقت المدرعة بالكامل ولم تتمكن قوة الانقاذ من سحبها، الى مكان امن الا بعد ساعتين بسبب كثافة النيران .

احترق ثمانية جنود أحياء كانوا بداخلها وتفحموا تماماً، والجيش استدعى جنوده جوا وبرا بهدف منع اختطاف جثث الجنود الاسرائيليين القتلى من المقاومة الفلسطينية، وحتى هذه اللحظة الجيش يبحث عن أشلاء بعض الجثث.

 

أسماء الجنود المحروقين داخل مدرعة النمر:

نائب قائد كتيبة الهندسة - وسيم محمود

الرقيب ستانيسلاف كوستاريف

الرقيب إيتاي عومر

الرقيب ياكير ليفي

الرقيب إلياهو زيمباليست

الرقيب شالوم مناحيم

الرقيب أور بلوموفيتش

الرقيب عوز جروفر

وقتل اثنين في انفجار دبابتهم في حي الزيتون احدهم ضابط، وهم النقيب إيتان كوبلوفيتس، والرقيب أول ألون فايس وقائد مستوطنة في الضفة الغربية،  وكلاهم من كتيبة المدرعات 129 في اللواء الثامن، واصيب اثنين آخرين بجراح خطيرة.

 

سحب جيش الاحتلال اليوم الأحد المدرعة المحترقة وهي مغطاة، حتى لا تلتقط صورتها، ويزعم أنها المدرعة الأقوى لدى إسرائيل.

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