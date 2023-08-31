توزيع المُديرون والوكلاء على المدارس الشاغرة بالمرحلة الإعدادية بمدارس قنا

عقد عبدالله القبانى مدير عام إدارة قنا التعليمية، بمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، اليوم الخميس، اجتماعا بديوان الإدارة لتوزيع مديري ووكلاء المدارس على المدارس الشاغرة بالمرحلة الإعدادية والصادر لهم أمر تنفيذي، وذلك عقب تقدمهم لمسابقة الوظائف الإشرافية من خلال اللجنة المختصة.

ضمت اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور نجم أحمد على ورجب رزق مدير الشئون القانونية وحسن كمال مدير تنسيق التعليم الإعدادى والثانوى وهشام ابوبكر مدير التعليم الإعدادي وعمر محمد ابراهيم مدير الموارد البشرية ومحمود عبدالمولى الموجه المالى والادارى.

وأضاف القبانى ان التوزيع للمدراء والوكلاء تم بكل شفافية وحيادية طبقاً للقواعد المنظمة، وتطبيق أحكام القانون ولائحته مع مراعاة التجديد في المواعيد المحددة، متمنيا لجميع الزملاء التوفيق فى مهام عملهم الجديدة.