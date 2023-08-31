تنظيم 3 قوافل طبية في الوادي الجديد

نظمت إحدى المؤسسات التنموية 3 قوافل طبية في مناطق أبو الهول والكفاح وابو نص بمحافظة الوادي الجديد. تضمنت هاتين القوافل توفير خدمات طبية متنوعة في عدة تخصصات تشمل طب الطوارئ والنساء والجلدية وطب الأطفال والباطنة وجراحة العظام، بالإضافة إلى توفير نظارات طبية وتحويل عمليات جراحية في مجالي طب الطوارئ وجراحة العظام.

تمت خدمة مجموعة من المرضى حيث تم توقيع الكشف الطبي على حوالي 450 حالة في منطقة أبو الهول، بينما تم توقيع الكشف على حوالي 600 حالة في منطقة أبو نص بالفرافرة.

واستجابت المؤسسة التنموية لحاجة المجتمع في المنطقة، حيث تعتبر هذه القوافل الطبية فرصة قيمة للسكان المحليين للحصول على الخدمات الطبية اللازمة دون الحاجة للسفر إلى المدن الأخرى.

تعتبر هذه المبادرة جزءًا من الجهود الرامية إلى تقديم الرعاية الصحية الشاملة والوصول العادل للخدمات الصحية في المناطق النائية والمحرومة في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القوافل الطبية تمثل تلاحمًا بين المؤسسات التنموية والجهات الطبية لتلبية احتياجات المجتمع وتحسين صحة الأفراد.

هذه القوافل الطبية هي خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي الصحي وتوفير الرعاية الطبية للمجتمعات المحلية، وتشجيع الكشف المبكر والوقاية من الأمراض، وتقديم الدعم الطبي المهم لمنطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد في مصر.