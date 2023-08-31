أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، موافقتها على تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لتايوان بموجب برنامج مخصص للحكومات الأجنبية، وذلك في خطوة استفزازية للصين وسابقة هي الأولى إطلاقا، رغم أن الحزمة متواضعة، إذ تبلغ نحو 80 مليون دولار فقط مما خصصه الكونجرس بمبلغ ملياري دولار.

وعرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "أمريكا توافق على شحنة أسلحة لتايوان في إطار برنامج مساعدات عسكرية"، حيث إن الآثار المترتبة على استخدام ما يسمى برنامج التمويل العسكري الأجنبي لتوفير هذه الحزمة من المرجح أن تثير غضب الصين.

وأخطرت وزارة الخارجية الأمريكية الكونجرس بالبيع، وقالت إن الحزمة ستستخدم لتعزيز قدرات تايبيه في الدفاع عن النفس، من خلال القدرة الدفاعية المشتركة والمجمعة وتعزيز الوعي بالمجال البحري والقدرة الأمنية البحرية.

ولم يحدد الإخطار المعدات أو الأنظمة العسكرية التي سيتم دفع ثمنها بموجب برنامج التمويل العسكري الأجنبي الذي يلزم دافعي الضرائب الأمريكيين دفع ثمن توريد العتاد إلى دول أجنبية.