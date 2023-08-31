خلل في برمجيات آلات آيس كريم ماكدونالدز | لن تصدق.. الحل في الكونجرس

تشتهر آلات الآيس كريم في ماكدونالدز بأعطالها المتكررة. الأشخاص الذين يريدون الحصول على McFlurry لا يمكنهم الحصول عليها لأن الآلة معطلة. تعمل شركة iFixit، وهي شركة إصلاح، على تسهيل إصلاح هذه الأجهزة.

في مقطع فيديو صدر يوم الثلاثاء، قامت شركة iFixit، المعروفة بتفكيك الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية وأدلة الإصلاح، بتفكيك ماكينة آيس كريم ماكدونالدز للتحقيق في السبب الجذري لأعطالها المتكررة.

وفقًا لفيديو iFixit، تعرض آلات الآيس كريم في ماكدونالدز رموز خطأ معقدة للغاية. يؤدي هذا، من خلال عقد الإصلاح الحصري المبرم بين ماكدونالدز والشركة المصنعة للآلة، تايلور، إلى إنشاء اعتماد على فنيي الخدمة التابعين لشركة تايلور، وهو أمر مكلف ويستغرق وقتًا طويلاً.

قامت شركة Kytch بتطوير جهاز يقوم بترجمة رموز الخطأ إلى تعليمات بسيطة لإصلاح آلات الآيس كريم في ماكدونالدز. ومع ذلك، سرعان ما سحقت ماكدونالدز هذه المبادرة، مشيرة إلى مخاطر السلامة غير المثبتة، وفقًا لإليزابيث تشامبرلين، خبيرة الإصلاح في iFixit.

ولإثبات وجهة نظرهم، قام تشامبرلين وفريقه بتمزيق ماكينة آيس كريم ماكدونالدز، ووجدوا أجزاء قابلة للاستبدال بسهولة مثل المبادل الحراري المزود بأنابيب نحاسية، ومحرك وحزام، وثلاث لوحات دوائر مطبوعة. لم يحاولوا العبث بالضاغط الكبير بدون الأدوات المناسبة، لكنهم لم يجدوا شيئًا لا يستطيع شخص يعرف العمل إصلاحه. ومع ذلك، فإن قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية يمنع حاليًا الأطراف الثالثة من معرفة كيفية عمل وحدات التحكم الخاصة بالأجهزة.

يتولى فريق iFixit الأمور بنفسه بسبب القيود التي يفرضها قانون حقوق الطبع والنشر. وفي مقطع فيديو، أعربت إليزابيث تشامبرلين، مديرة الاستدامة في iFixit، عن رغبة الفريق في إنشاء جهاز مثل Kytch يمكنه قراءة رموز الخطأ على آلة الآيس كريم الخاصة بهم. ومع ذلك، فهم غير قادرين على القيام بذلك بسبب قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية (DMCA)، لذا فإن جميع البرامج هي التي تمنع الوصول إلى هذه الأجهزة.

يريد فريق iFixit إنشاء جهاز مثل Kytch لقراءة رموز الخطأ على آلة الآيس كريم الخاصة بهم، لكن قانون حقوق النشر الرقمية للألفية (DMCA) - يمنعهم من القيام بذلك.

طلبت iFixit وPublic Knowledge إعفاءً من قانون آلات الآيس كريم، على غرار ما حصلوا عليه بالنسبة للمنتجات الأخرى. إذا تمت الموافقة على ذلك، فلن يُسمح لـ iFixit بتوزيع أداة الإصلاح. ولذلك، فإنهم يحثون الكونجرس على إعادة تقديم قانون حرية الإصلاح. وإذا وافق الكونجرس على التغييرات، فقد يصبح الحصول على ماكفلوري أسهل.