لقاء السيسي مع وفد الكونجرس الأمريكي أكد عمق العلاقات بين القاهرة وواشنطن

أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والامين العام للاتحاد العربي للعاملين والتأمينات والأعمال المالية.

أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الوفد الموسع رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس الأمريكي والذى ضم السيناتور "ليندساي جراهام" عضو مجلس الشيوخ، والسيناتور "روبرت مينينديز" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بالإضافة إلى عدد من مسئولي وأعضاء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ وذلك بحضور السفير سامح شكري وزير الخارجية كشف عن مجموعة مهمة من الحقائق فى مقدمتها أن هناك علاقات تاريخية واستراتيجية بين القاهرة وواشنطن وأن الادارة الأمريكية تقدر الدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية بصفة عامة وتجاه القضايا بمنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة وعلى وجه الخصوص القضية الفلسطينية.



وقالت "درويش" فى بيان لها أصدرته اليوم إن الحقيقية الثانية التى كشف عنها هذا اللقاء تتمثل فى أن العالم بجميع قياداته يتابع عن كثب ما يتم من إنجازات ومشروعات قومية عملاقة داخل مصر ولعل أكبر دليل على ذلك إشادة وفد الكونجرس الأمريكى بجهود التنمية الشاملة الجارية في مصر لاسيما على صعيد تحديث البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة وكذلك في قطاعات البترول والغاز والطاقة المتجددة والخضراء، واستصلاح الأراضي الزراعية.

وأضافت النائبة سولاف درويش أن الحقيقة الثالثة التى كشف عنها هذا اللقاء تتعلق بملف سد النهضة والمفاوضات الخارجية بين مصر وإثيوبيا والسودان مثمنة تأكيد الرئيس السيسى على موقف مصر بشأن الالتزام بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث.

وأشادت النائبة سولاف درويش بالحوار المفتوح الذى بين الرئيس وقيادات الكونجرس الأمريكي والذى تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين لاسيما على الصعيد الاقتصادي وتعزيز استثمارات الشركات الأمريكية في مصر وجهود مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتعزيز حقوق الإنسان، وإرساء مفاهيم وقيم التسامح الديني وثقافة التعايش ومبادئ المواطنة.

تجدر الاشارة الى ان اللقاء تناول العديد من الملفات، على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الجيوسياسية والاقتصادية، وسبل تعزيز السلم والأمن الدوليين، إلى جانب المستجدات على الساحة الإقليمية وما تمر به المنطقة من أزمات، لاسيما في السودان وليبيا وسوريا، حيث تم التوافق حول أهمية الإسراع في التوصل إلى حلول سياسية لتلك الأزمات، بما يحافظ على وحدة الدول ويصون سلامة أراضيها ومقدرات شعوبها، مع تأكيد أهمية الدور المصري الإيجابي والحيوي في هذا الصدد.

كما تناول لقاء الرئيس السيسى مع وفد الكونجرس الأمريكى كذلك تطورات القضية الفلسطينية، حيث أشاد الوفد الأمريكي بدور مصر المحوري، على المستويين التاريخي والراهن، في إرساء أسس السلام في الشرق الأوسط وتعزيزه.

وأكد الرئيس من جانبه موقف مصر الثابت في هذا الخصوص، بضرورة دفع الجهود الدولية للتوصل إلى حل عادل وشامل، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يفتح الآفاق الرحبة للسلام الدائم والأمن والتعايش السلمي والازدهار لجميع شعوب المنطقة.