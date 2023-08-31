استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية بالمنيا

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية ، اليوم الخميس 31 أغسطس 2023 ، حالة من الإستقرار بشركات الصرافة العاملة في المنيا ، في عمليات البيع والشراء ، على نفس مستويات أسعار العملات للأيام السابقة .

وجاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية بشركات الصرافة في المنيا اليوم الخميس ، حيث سجل الدولار نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، سجل اليورو نحو 33.54 جنيهًا للشراء، و33.69 جنيهًا للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني نحو 39.29 جنيهًا للشراء، 39.47 جنيهًا للبيع ، وسجل الفرنك السويسري نحو 35.08 جنيهًا للشراء، و35.24 جنيهًا للبيع، وسجل الريال السعودي نحو 8.22 جنيهًا للشراء، و8.25 جنيهًا للبيع، وسجل الدينار الكويتي نحو 100.10 جنيهًا للشراء، و100.56 جنيهًا للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيهًا للشراء، و8.43 جنيهًا للبيع.

وسجل 100 ين ياباني نحو 21.12 جنيهًا للشراء، و21.21 جنيهًا للبيع، وسجل الدولار الأسترالي نحو 19.82 جنيهًا للشراء، و19.91 جنيهًا للبيع، وسجل الدينار البحريني نحو 81.77 جنيهًا للشراء، و82.14 جنيهًا للبيع، وسجل الريال العماني نحو 80.07 جنيهًا للشراء، و80.62 جنيهًا للبيع، وسجل الريال القطري نحو 8.45 جنيهًا للشراء، و8.49 جنيهًا للبيع، وسجل الدينار الأردني نحو 43.42 جنيهًا للشراء، و43.72 جنيهًا للبيع، وسجل اليوان الصيني نحو 4.23 جنيهًا للشراء، و4.25 جنيهًا للبيع.