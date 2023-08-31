الذهب يواصل الارتفاع مع توقعات بوقف رفع الفائدة

سجلت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الخميس 31 أغسطس، مقتربة من أعلى مستوياتها في شهر، إذ عززت مجموعة جديدة من البيانات الأميركية الضعيفة توقعات وقف رفع أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من أن قراءات التضخم التي تصدر في وقت لاحق اليوم قد تعدل هذه التوقعات.

و ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1945.40 دولار للأونصة. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1972.40 دولار.

وعلى الرغم من مكاسب الذهب هذا الأسبوع فإنه يتجه لتسجيل انخفاض شهري نحو واحد بالمئة، إذ يتطلع الدولار إلى أول ارتفاع شهري له في ثلاثة أشهر وتستعد عوائد سندات الخزانة الأميركية لارتفاعها الشهري الرابع بعد أن وصلت إلى مستويات عام 2007 الأسبوع الماضي.

وقال مايكل لانجفورد، كبير مسؤولي الاستثمار في سكوربيون مينيرالز، لوكالة رويترز، إن نفقات الاستهلاك الشخصي وأرقام التوظيف الشهرية في الولايات المتحدة ستقدم إرشادا بخصوص أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات صدرت خلال هذا الأسبوع نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة أقل بقليل مما كان يعتقد في البداية خلال الربع الثاني من العام، في حين انخفض عدد الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوى في ما يقرب من عامين ونصف في يوليو مع تباطؤ سوق العمل تدريجيا.

في الوقت نفسه، أظهر مسح رسمي انكماش نشاط التصنيع للشهر الخامس على التوالي في أغسطس بالصين، وهي أكبر مستهلك للذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 24.59 دولار للأوقية، بعدما صعدت إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر أمس الأربعاء.

واستقر البلاتين عند 974.13 دولار، ويتجه لتحقيق ثاني مكاسب شهرية على التوالي. وصعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1232.98 دولار، لكنه يتجه لتسجيل انخفاض شهري أربعة بالمئة.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 2514 جنيها

عيار 21 يسجل 2200 جنيه.

عيار 18 يسجل 1886 جنيها.

الجنيه الذهب 17600 جنيه.

أسباب هبوط الذهب

التذبذب الحالي في أسعار الذهب ناتج عن تراجع في الطلب على الذهب في ظل انتظار المشاركين في الأسواق انخفاض الذهب أكثر من هذا للعودة للشراء، إلى جانب تزايد في المعروض خلال الفترة الحالية.

في الوقت نفسه ترتفع أسعار الذهب عالمياً وهو ما ينتج عنه شد وجذب في سعر الذهب حالياً، خاصة وسط أخبار عن تغيرات في سعر صرف الدولار في السواق الموازية والمستخدم في تسعير الذهب، ليكون عدم الاستقرار هو المسيطر على تحركات المعدن النفيس.