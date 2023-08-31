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الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تفاصيل أنشطة الأرثوذكس في كنيسة القديسين غدًا

الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية

تواصل  كنيسة القديسين جوارجيوس والأنبا أنطونيوس التابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس، غدًا الجمعة، نشاطها رعوي الاسبوعي، بمقرها في مصر الجديدة بدءًا من السابعة صباحًا.  

 

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يتخلل  اللقاء فعاليات روحية مقسمة إلى قداسين يستغرق كل منه ساعتين متواصلين، يختتم الأول في تمام التاسعة والنصف صباحًا على أن يعقبه القداس الثاني وفق الطقوس الأرثوذكسية وتقديم الحمل وتلاوة آيات الكتاب المقدس من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشر ظهرًا. 

يأتي هذا النشاط عقب الانتهاء من فترة صوم العذراء والاحتفال بذكرى صعود جسد البتول أم النور إلى السماء، خصوصًا لدى الأقباط وتعكس قدر محبة تقدير شخصية السيدة البتول أم النور. 

وتتوالى المناسبات التي تعكس مدى ثراء الكنيسة القبطية بالفعاليات التي تعود إلى شخصيات لاتستطيع السنوات أن  تموحها بل تسلمها الأجيال لبعضها البعض تكريمًا لكل من ساهم في تأسيس هذه الحضارة العريقة.