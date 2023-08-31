الخميس 31 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

البابا تواضروس يلتقي الأنبا ديمتريوس بالمقر البابوي في العباسية

البابا تواضروس ومطران
البابا تواضروس ومطران ملوي

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، بنيافة الأنبا ديمتريوس مطران إيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

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فعاليات وأخبار الكنيسة القبطية فى أسبوع

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الكنيسة القبطية تختتم فعاليات مؤتمر شباب أوروبا الـ21 بألمانيا

رحب البابا تواضروس الثاني بزيارة مطران ملوي، وتخلل اللقاء مناقشة عدة موضوعات رعوية خاصة بالإيبارشية خلال الفترات الماضية وعرض نيافته أبرز الفعاليات المرتقبة المقبلة. 

يأتي هذا اللقاء بعدما أقيمت في جنابات الكنائس القبطية احتفالات، وترأس البابا صلاة القداس الإحتفالي خال زيارته الرسمية بالمجر وذلك بمناسبة عيد "العذراء مريم"، وهو ذكرى رؤية توما الرسول بعد عودته من نشر المسيحية في الهند لجسد السيدة العذراء وهو يصعد إلى السماء، وعاشت الكنيسة قبل هذه المناسبة فترة صوم العذراء امتنع خلالها الأقباط عن تناول اللحوم، مكتفين بالأطعمة البناتية والزيوت فقط، وهو صوم يعكس مدى تقدير وتقديس السيدة العذراء أم النور لدى الأقباط على مر العصور. 