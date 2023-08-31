البابا تواضروس يلتقي الأنبا ديمتريوس بالمقر البابوي في العباسية

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، بنيافة الأنبا ديمتريوس مطران إيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

رحب البابا تواضروس الثاني بزيارة مطران ملوي، وتخلل اللقاء مناقشة عدة موضوعات رعوية خاصة بالإيبارشية خلال الفترات الماضية وعرض نيافته أبرز الفعاليات المرتقبة المقبلة.

يأتي هذا اللقاء بعدما أقيمت في جنابات الكنائس القبطية احتفالات، وترأس البابا صلاة القداس الإحتفالي خال زيارته الرسمية بالمجر وذلك بمناسبة عيد "العذراء مريم"، وهو ذكرى رؤية توما الرسول بعد عودته من نشر المسيحية في الهند لجسد السيدة العذراء وهو يصعد إلى السماء، وعاشت الكنيسة قبل هذه المناسبة فترة صوم العذراء امتنع خلالها الأقباط عن تناول اللحوم، مكتفين بالأطعمة البناتية والزيوت فقط، وهو صوم يعكس مدى تقدير وتقديس السيدة العذراء أم النور لدى الأقباط على مر العصور.