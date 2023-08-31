البابا تواضروس يتابع استعدادات الأقباط بعيد "القديس برسوم".. تفاصيل

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، لجنة الإشراف على احتفالات "ميت دمسيس" و "مسطرد"، لمتابعة استعدادات الأقباط للحتفال بعيد "القديس الأنبا برسوم العريان" بالمعصرة.

استقبل البابا تواضروس في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية في العباسية، نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، المشرف على احتفالات عيد الشهيد مار جرجس بميت دمسيس وعيد السيدة العذراء بمسطرد، بالإضافة إلى عدد من أعضاء اللجنة المساعدة في الإشراف، لمناقشة كافة الاستعدادات والترتيبات بمناسبة الاحتفال بعيد القديس الأنبا برسوم العريان المقرر انعقاده في ديره بمنطقة المعصرة.

جاء هذا اللقاء بعد ساعات من قرار قداسة البابا بخصوص تكليف نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة بالإشراف الرعوي والمالي والإداري على دير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة، وتقديم تقارير دورية بهذا الخصوص، بسبب ماتعرف له أسقف الإيبارشية الأنبا بيسنتي من أزمة صحية تعيقه من المتابعة الرعوية خلال الفترات الحالية.

احتفل دير مارجرجس بمييت دمسيس 28 اغسطس الجاري، بمولد واحتفلف بختام النهضة الروحية السنوية بحضور نيافة الأنبا مرقس والأنبا صليب أسقف ميت غمر، وسط حضور شعبي كبير، ويعد هذا الدير من أبرز المنابر الدينية التي تتفرد بها منطقة الدقهلية إ يحتفظ برفات "ذراع مارجرجس" ويرجع التاريخ وصول هذه الرفات إلى مصر عن طريق أحد الأقباط خلال تواججده في بلدة "اللد" الفلسطينية وأخذها حتى يعمر عليها كنسية وعاد إلى مصر في عهد البابا أثناسيوس وأقيمة كنيسة مارجرجس بجوار كنيسة العذراء العامر في الدير الي أخذ شهرته فيما بعد بتعدد المعجزات ويقصدة الآلاف سنويًا.