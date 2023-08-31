عشرات الجثث على الطرقات بجنوب أفريقيا (شاهد)

استفاقت مدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، على فاجعة مروعة هزت البلاد.

وعرضت فضائية “العربية” تقرير فيديو بعنوان، " فاجعة تهز جنوب أفريقيا.. مشاهد مروعة لعشرات الجثث المحترقة والمتناثرة على الطرقات".

وظهر في التقرير، أن الحريق نشب في مبنى مكون من 5 طوابق، بمنطقة الأعمال التجارية، وأن هناك أكثر من 70 شخًا ماتوا بسبب الحريق، وأصيب العشرات، وهناك توقعات بزيادة عدد الوفيات,

وتابعت القناة أن السلطة المختصة أعلنت انشال 58 جثة، وتم فتح تحقيق عن سبب الحريق، وأن المبنى كان به 200 شخص.

73 وفاة.. حصيلة ضحايا حريق جوهانسبرج حتى الآن



أكدت السلطات في جنوب أفريقيا، ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع في مبنى متعدد الطوابق بمدينة "جوهانسبرج" إلى 73 قتيلا وأكثر من 52 مصابا.

وحذر المتحدث باسم خدمات الطوارئ روبرت مولودزي، حسبما أوردت وكالة الأنباء الحكومية الجنوب افريقية، اليوم /الاثنين/ - من احتمالية ارتفاع عدد الوفيات حيث أن المزيد من الأشخاص مازالوا محاصرين بالداخل، مشيرا إلى أن هناك عوائق في كل مكان مما جعل من الصعب عليهم الفرار.

من جانبه، وصف رئيس بلدية جوهانسبرج للسلامة العامة ماجسيني تشواكو، متحدثا إلى وسائل الإعلام خارج المبنى، كيف كافح السكان داخل المبنى للهروب من الحريق.

وقال: "هناك جثث محترقة لا يمكن التعرف عليها، لم أر هذا المنظر من قبل. وتم التأكد من وفاة ثلاثة وسبعين منهم. أحد الأشياء التي مثلت مشكلة هو أنه داخل المبنى، يبدو كما لو كانت هناك بوابة مغلقة حتى لا يتمكنوا من الخروج. السبب الرئيسي وراء ارتفاع عدد القتلى هنا هو وجود الكثير من الحواجز والبوابات [داخل المبنى]".

وبحسب شهود العيان، كان يعيش في هذا المبنى الكائن بمنطقة تجارية مركزية ما لا يقل عن 200 شخص.

وقام بعض من كانوا بداخل المبنى عندما بدأ الحريق بإلقاء أنفسهم من النوافذ هربا ولقى العديد منهم حتفهم.

ولا يزال سبب وقوع الحادث واندلاع الحريق غير معروف حتى اللحظة.

وأظهرت مشاهد تلفزيونية آليات إطفاء وسيارات إسعاف أمام المبنى الذي بدت نوافذه محترقة.

وقالت السلطات البلدية بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا في تدوينة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، إن الحريق اندلع بمنطقة الأعمال التجارية المركزية في المدينة.

فيما أظهرت الصور مشاهد مروعة لجثث ملفوفة متناثرة على الطرقات، وأهالي مكلومين يبكون أحباءهم، وينتحبون على الأرصفة.

كما تم تعليق خيوط من الأغطية والمواد الأخرى من بعض النوافذ. ولم يكن من الواضح ما إذا كان الناس قد استخدموا تلك الأشياء لمحاولة الهروب من الحريق، أو ما إذا كانوا يحاولون إنقاذ ممتلكاتهم.

وقد أعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن خالص تعازي جمهورية مصر العربية لجمهورية جنوب أفريقيا في ضحايا الحريق الذي اندلع في مبنى بمدينة جوهانسبرج، والذي أسفر عن عشرات الضحايا والمصابين.

ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية صادق المواساة لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً على تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب جنوب أفريقيا الصديقة في هذا الحادث المروع.