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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وفاة 63 شخصًا في جنوب إفريقيا إزاء حريق ضخم داخل مبنى

حريق ضخم في جوهانسبرج
حريق ضخم في جوهانسبرج

 حادث مفجع هز مدينة جوهانسبرج، أكبر مدن جنوب إفريقيا، إذ أعلنت خدمات الطوارئ في البلاد، اليوم الخميس، أن 63 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم إثر اندلاع حريق في مبنى متعدد الطوابق، فيما لم يتضح بعد سبب الحريق الذي اندلع ليلًا.

 

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 وأعلنت السلطات المحلية في المدينة بتغريدة على منصة إكس، انتشال 63 جثة، وإصابة أكثر من 43 في الحريق.

 وأكدت أنه تم إخماد الحريق إلى حد كبير، لكن الدخان ما زال يتسرب من نوافذ المبنى الذي تحول إلى اللون الأسود في وسط مدينة جوهانسبرج.

عدد القتلى في جوهانسبرج قد يرتفع:

 قال المتحدث باسم خدمات الطوارئ، روبرت مولودزي، إن عدد قتلى الحريق الذي اندلع في ساعات الفجر قد يرتفع.

وأوضح مولودزي، أن عملية البحث والانتشال جارية، مؤكدًا تحرك رجال الإطفاء عبر المبنى.

وأشار إلى أن المزيد من الأشخاص ربما يكونون محاصرين بالداخل. وذكر مولودزي أن طفلًا واحدًا على الأقل كان من بين القتلى.

وأظهرت مشاهد تلفزيونية آليات إطفاء وسيارات إسعاف أمام المبنى الذي بدت نوافذه محترقة.

 كما تم تعليق خيوط من الأغطية والمواد الأخرى من بعض النوافذ. ولم يكن من الواضح ما إذا كان الناس قد استخدموا تلك الأشياء لمحاولة الهروب من الحريق، أو ما إذا كانوا يحاولون إنقاذ ممتلكاتهم.

مستوطنة غير رسمية:

 قال مولودزي إن المبنى كان في الواقع "مستوطنة غير رسمية" انتقل إليها مشردون بحثًا عن سكن بدون أي اتفاقيات إيجار رسمية، مشيرًا إلى أن ذلك جعل من الصعب تفتيش المبنى.

 وذكر شهود عيان أنه ربما كان هناك ما يصل إلى 200 شخص يعيشون في المبنى الواقع وسط مدينة جوهانسبرج.

 وتظهر مقاطع الفيديو من مكان الحادث ألسنة اللهب البرتقالية الضخمة تجتاح الطابق السفلي من المبنى، ويبدو أن عشرات الأشخاص فروا إلى الخارج.

 وقالت السلطات البلدية بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا في تدوينة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، إن الحريق اندلع بمنطقة الأعمال التجارية المركزية في المدينة.

 فيما أظهرت الصور مشاهد مروعة لجثث ملفوفة متناثرة على الطرقات، وأهالي مكلومين يبكون أحباءهم، وينتحبون على الأرصفة.

 كما شوهدت أغطية مواد الأخرى متدلية من بعض النوافذ، ولم يكن من الواضح ما إذا كان الناس قد استخدموا تلك الأشياء لمحاولة الهروب من الحريق، أو ما إذا كانوا يحاولون إنقاذ ممتلكاتهم.

 

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