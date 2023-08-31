المصرية للاتصالات تفتتح 5 مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن افتتاح خمسة فروع جديدة لمدارس وي للتكنولوجيا قبيل بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 بخمسة محافظات على مستوى الجمهورية وهي محافظات أسيوط والقليوبية والبحيرة وجنوب سيناء وقنا، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبافتتاح هذه المدارس الخمسة الجديدة يصل عدد مدارس "وي" للتكنولوجيا التطبيقية إلى 12 مدرسة في جميع أنحاء الجمهورية،

تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الممتد بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستكمال مسيرة النجاح التي حققتها مدارس وي على مستوى الجمهورية والتي تستهدف التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في جميع المحافظات لسد الفجوة بين العملية التعليمية النظرية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل من خلال توفير فرص تعليمية متميزة لأبناء هذه المحافظات تتفق مع رؤية مصر 2030 لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني. وتقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتحمل نحو 75% من تكلفة تعليم الطالب خلال فترة دراسته في المدرسة.

يمكن للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية التقدم للالتحاق بالمدارس الجديدة حتى يوم السبت 9/9/2023، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

قال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات إن التوسع في إنشاء مدارس وي للتكنولوجيا التطبيقية في محافظات مصر يأتي تنفيذاً لخطط الشركة الطموحة لتطوير منظومة التعليم الفني وتغيير الصورة النمطية عنه في مصر، وهو ما ظهر جلياً في زيادة الإقبال على الالتحاق بها على مستوى محافظات الجمهورية في الدفعات اللاحقة، مشيراً إلى أن الشركة ستواصل القيام بدورها المجتمعي في دعم وتطوير منظومة التعليم الفني في مصر من أجل إعداد جيل جديد من العمالة الفنية لديه من القدرات ما يؤهله للمنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

قالت نجلاء نصير، رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالمصرية للاتصالات إن دعم التعليم يُعد من أهم ركائز استراتيجية المسئولية المجتمعية للشركة، خاصة التعليم الفني، إيماناً منها بدوره الحيوي في دعم المجتمع ودعم تطوير صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وأن مدارس وي للتكنولوجيا التطبيقية ستساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف بما تقدمه من مناهج دراسية فريدة من نوعها تجمع بين التعليم الأكاديمي والممارسة العملية.

تم خلال العام الجاري تخريج الدفعة الأولى من طلاب مدارس وي للتكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة، والتي كان قد تم إنشاؤها منذ ثلاث سنوات تم خلالها عقد العديد من الشراكات المتميزة مع جهات دولية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتضمين مناهج متقدمة تتماشى مع الجانب الأكاديمي طبقاً للمناهج الموضوعة ومتطلبات سوق العمل الفعلية، وكذلك توفير تدريبات مهنية متخصصة.



توفر مدارس وي للتكنولوجيا التطبيقية لطلابها كل المستلزمات الدراسية والمعدات التدريبية بالإضافة إلى تسليم تابلت لكل طالب وكذلك توفر أتوبيسات لنقل الطلاب إلى مواقع التدريب الميداني.

كما توفر تدريبات عملية بمعامل وورش مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات التكنولوجية وكذلك تدريبات ميدانية للطلاب داخل المواقع الفنية بالشركة المصرية للاتصالات والشركات التابعة؛ بهدف إكساب الطلاب المهارات الفنية المطلوبة لبناء فنى محترف يدرك ثقافة العمل المعاصر ولديه القدرة على الانخراط في سوق العمل، ويحصل خريجو مدارس وي بعد ثلاث سنوات على شهادة الدبلوم الفني في التخصصات التالية: (اتصالات ، تطوير المواقع والبرمجيات، شبكات وأمن المعلومات) والتي تؤهلهم للالتحاق بالكليات التكنولوجية ومعاهد وكليات التعليم الصناعي وكذلك كليات الهندسة بعد اجتياز اختبار المعادلة.

كذلك نظمت المصرية للاتصالات ملتقى توظيف لخريجي الدفعة الأولى من مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة، عقب تخرجهم في شهر مايو الماضي، بمشاركة 28 شركة من الشركات الدولية والمحلية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإتاحة الفرصة للخريجين للحصول على مسارات وظيفية لدى الشركات المشاركة، حيث سمح الملتقى للخريجين بالتعرف على شركات التكنولوجيا واتجاهات السوق وأحدث ابتكارات مجال التكنولوجيا.