تعليم الوادي الجديد: إجراء اختبارات القبول بمدرسة المصرية للاتصالات التكنولوجيا

أكد المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم في الوادي الجديد، على استمرار إجراء اختبارات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية، بهدف اختيار دفعة جديدة للعام الدراسي 2023-2024.

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائب المحافظ.

وأوضح وكيل التعليم في الوادي الجديد، أن عملية التقييم ستتم عن طريق اللجان المختصة من وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع شركة المصرية للاتصالات، لتحديد الطلاب المستحقين للالتحاق بالمدرسة.

وستجرى هذه العملية على مستوى المراكز الخمس في وادي الجديد، وذلك بهدف ضمان الشفافية والحياد في عملية الاختيار.

ويجري اختبارات القبول حاليًا للطلاب المتقدمين من مركزي الخارجة وباريس، وذلك في مقر المدرسة بمدينة الخارجة. أما المتقدمون من مراكز الداخلة والفرافرة وباريس، فيخضعون للاختبارات في مقر مركز التطوير التكنولوجي بإدارة الداخلة التعليمية.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوادي الجديد لتطوير قطاع التعليم وتوفير فرص تعليمية متقدمة للطلاب في المحافظة. تعكس هذه المدرسة التكنولوجية التطبيقية رؤية الوادي الجديد في تأهيل الشباب لسوق العمل وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل.

من جانبه، أعرب اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائب المحافظ، عن دعمهما وتشجيعهما لهذه الخطوة التعليمية المهمة، مؤكدين حرصهما على توفير أفضل الفرص التعليمية لأبناء المحافظة وتأهيلهم لسوق العمل.

يُذكر أن مدرسة "we" للتكنولوجيا التطبيقية تُعتبر إحدى الأمثلة الناجحة في مجال تقديم التعليم التطبيقي في مصر، حيث توفر برامجًا تعليمية متخصصة في مجالات التكنولوجيا والبرمجة والتصميم. تعتبر هذه البرامج فرصة قيمة للشباب الطموح في الوادي الجديد لاكتساب المهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل وتحقيق نجاحات مستقبلية في المجالات التكنولوجية.

تعليم الوادي الجديد: مواصلة عقد اختبارات القبول بمدرسة المصرية للاتصالات التكنولوجيا التطبيقية

تعليم الوادي الجديد: مواصلة عقد اختبارات القبول بمدرسة المصرية للاتصالات التكنولوجيا التطبيقية

تعليم الوادي الجديد: مواصلة عقد اختبارات القبول بمدرسة المصرية للاتصالات التكنولوجيا التطبيقية

تعليم الوادي الجديد: مواصلة عقد اختبارات القبول بمدرسة المصرية للاتصالات التكنولوجيا التطبيقية

تعليم الوادي الجديد: مواصلة عقد اختبارات القبول بمدرسة المصرية للاتصالات التكنولوجيا التطبيقية

تعليم الوادي الجديد: مواصلة عقد اختبارات القبول بمدرسة المصرية للاتصالات التكنولوجيا التطبيقية