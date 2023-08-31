بنزيما وكانتي خارج قائمة منتخب فرنسا لفترة التوقف الدولي

أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لـ منتخب فرنسا الأول لكرة القدم عن قائمة الديوك لفترة التوقف الدولي المقبلة والتي شهدت مفاجاة بعدم تواجد الثنائي كريم بنزيما و نجولو كانتي لاعبا الاتحاد السعودي.

ويعاني كريم بنزيما من إصابة عضلية تعرض لها في مباراة الاتحاد والوحدة السابقة بالدوري، قد تتسبب في غيابه عن مباراة الفريق المرتقبة غدًا الجمعة ضد الهلال في الكلاسيكو السعودي.

وعلق ديديه ديشامب على قرار استبعاد كانتي: " نغولو يجب أن يشارك أكثر، هو قادم من موسم لم يشارك فيه كثيرا ويجب أن يستمر بالمشاركة مع فريقه، وكما قلت سابقًا هو قابل للاستدعاء مستقبلًا ".

وجاءت قائمة منتخب فرنسا كالأتي: