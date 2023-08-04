نونو سانتو يجتمع مع الجهاز الطبي لحسم موقف كانتي

يعقد البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة اجتماعًا مع الجهاز الطبي بالنادي من أجل حسم موقف النجم الفرنسي نجولو كانتي لاعب خط وسط النمور من المشاركة في مباراة الهلال القادمة في البطولة العربية.

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وبحسب التقارير الصحفية السعودية فأن سانتو يرغب في معرفة الموقف النهائي لكانتي من المشاركة في كلاسيكو الهلال بعدما غاب عن مواجهة الشرطة العراقي بسبب الإصابة.

موعد مباراة اتحاد جدة والهلال في البطولة العربية

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة نظيره الهلال غدًا السبت ، ضمن ربع نهائي البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان للأندية العربية الابطال ".

وستقام مباراة اتحاد جدة والهلال على ملعب الملك فهد الرياضي وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي .