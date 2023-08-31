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الخميس 31 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

كنيسة الأنبا شنودة تستضيف أنشطة روحية في سوهاج..غدًا

الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية

تواصل كنيسة الأنبا شنودة.. رئيس المتوحدين" التابعة لمطرانية سوهاج  للأقباط الأرثوذكس، غدًا الجمعة،  استضافة فعاليات روحية ونشاط رعوي اسبوعي  يبدأ من الساعة السابعة صباحًا. 

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يتخلل  اللقاء اقامة القداس الإلهي حسب العقيدة الأرثوذكسية والطقوس القبطية وتقديم الحمل وتلاوة آيات الكتاب المقدس يستمر حتى التاسعة صباحًا.  

تعددت المناسبات التي تشهدها الكنيسة القبطية وتعكس مدى ثرائها بالأحداث والشخصيات التي لا تستطيع السنوات أن  تموحها بل تسلمها الأجيال لبعضها البعض تكريمًا لكل من ساهم في تأسيس هذه الحضارة العريقة.  

أقيمت جنابات الكنائس القبطية، منذ أيام، فعاليات احتفالات روحية بمناسبة عيد "العذراء مريم"، وهو ذكرى رؤية توما الرسول بعد عودته من نشر المسيحية في الهند لجسد السيدة العذراء وهو يصعد إلى السماء، وعاشت الكنيسة قبل هذه المناسبة فترة صوم العذراء امتنع خلالها الأقباط عن تناول اللحوم، مكتفين بالأطعمة البناتية والزيوت فقط، وهو صوم يعكس مدى تقدير وتقديس السيدة العذراء أم النور لدى الأقباط 