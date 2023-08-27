الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"ابن الكنيسة".. المهندس عماد عبد المسيح ينظم قافلة طبية بدير أبي سيفين طموة

المهندس عماد عبد
المهندس عماد عبد المسيح بدير أبي سيفين طموه

نظم المهندس عماد عبد المسيح المعروف بـ"ابن الكنيسة"، اليوم الأحد، قافلة طبية متخصصة لتوقيع الكشف على أهالي القرية ذلك بدير ابي سيفين طموة.

حرص "ابن الكنيسة" على توفير  قافلة  شاملة في أمراض الضغط والسكر والأمراض المزمنة، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، والأمراض النسائية والأطفال، تطبيقا المبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي،"١٠٠ مليون صحة".

فتحت بوابات الدير بمطرانية طموة، أبوابه لاستقبال  السيارات  المجهزة التابعة لوزارة الصحة، للكشف عن أهالى القرى لعدة ساعات، ذلك بحضور عدد من الاطباء المتخصصين والاستاذ وائل العناني، والأستاذة مارينا.

يأتي هذا التنظيم بصلوات نيافة الأنبا  صموئيل أسقف طموة وتوابعها من أجل الكشف عن الأمراض الاورام وسرعة تلقي العلاج في إطار الدور المجتمعي الذي يحرص على تطبيقة أبناء الكنائس من أجل الآخرين.

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