محمد عبدالوهاب الغائب الحاضر بوصية ورسالة مؤثرة بذكري وفاته الـ17

يشهد اليوم الخميس الموافق 31 شهر أغسطس من عام 2006، الذكرى السابعة عشر على وفاة محمد عبد الوهاب نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق الذى وافته المنية في مثل هذا اليوم عن عمر ناهز الـ23 عاما إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة خلال تدريبات الفريق الأحمر على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ويمتلك محمد عبدالوهاب تاريخاً حافلا مع الساحرة المستديرة، رغم أنه فارق الحياة قبل أن يتم عامه الثالث والعشرين، بعدما قاد ناديه والمنتخب الوطني لحصد العديد من البطولات والإنجازات.

ولا يزال محمد عبدالوهاب رغم غيابه حاضرًا في أذهان جميع الجماهير المصرية بمختلف ألوانها، خاصة برسالته المؤثرة التي تركها قبل رحيله بأيام، ووصيته التي نقلها لأحد اللاعبين قبل وفاته بيومين.

تنبأ بوفاته برسالة مؤثرة

تنبأ “عبدالوهاب” بموته برسالة تركها بخط يده في غرفة ملابسه ولا تزال راسخة في أذهان زملائه من اللاعبين، والتي جاءت كالتالي: «لا تبكى نفسى على شىء قد ذهب، ونفسى التى تملك كل شىء ذاهبة»، حيث قال لزملائه فى الفريق، إنه يشعر أن نهايته اقتربت، وأنها ستكون مثل صديقه الشاب أحمد وحيد الذى كان توفى قبل أيام قليلة فقط من وفاته.

وصيه محمد عبد الوهاب

كشف أسامة حسنى لاعب الأهلى السابق عن وصية الراحل محمد عبد الوهاب قبل وفاته بيومين قائلا دخلت غرفة خلع الملابس بالنادي ووجدت عبد الوهاب يجلس وحيدا حزينا، فسألته عن حالته، فقال إنه حزين على زميلنا أحمد وحيد الذي توفى حينها في حادث، وقال لي عاوز أديك حاجة لما أموت وتبقى صدقة جارية عليا، وبعت لي سورة (مريم) على الموبايل، وقال لي دائما اقرأها، ووقتها كنت بحفظ القرآن، وبالفعل حفظتها، ودائما كل ما بقرأ سورة مريم أتوقف عندها وأقرأ له الفاتحة.

محمد عبدالوهاب

بطولات محمد عبدالوهاب مع الأهلى

تمكن الراحل محمد عبد الوهاب في الحصول مع الأهلى على التتويج بـ 6 بطولات على مدار العامين الذي قضاهم داخل جدران القلعة الحمراء بواقع بطولتين للدوري الممتاز ومثلهما لكأس مصر ولقب وحيد لدورى أبطال أفريقيا ومثله للسوبر الأفريقي إلى جانب الوصول إلى بطولة كأس العالم للأندية مع الأهلى فى عام 2005 بالبطولة التي أقيمت بالعاصمة اليابانية طوكيو وحصد فيها الفريق الأحمر المركز السادس والأخير.