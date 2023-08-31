ما هي ظاهرة القمر الأزرق؟ (صور وفيديو)

"مرة واحدة في القمر الأزرق" هي عبارة يتناقلها الكثير منا لوصف شيء نادر أو خاص.

ولكن ما هي بالضبط ظاهرة القمر الأزرق؟ هل القمر أزرق حقا؟ وكم هو نادر حقا؟

حان الوقت لكشف الفضول السماوي والسحر للقمر الأزرق - والإجابة على الأسئلة التي فكرت فيها، بالإضافة إلى الأسئلة التي لم تكن تعلم بوجودها من قبل.

لماذا سمي القمر الأزرق؟



من المثير للدهشة أن القمر الأزرق ليس أزرق على الإطلاق.

مصطلح "القمر الأزرق" متجذر في اللغة والتاريخ أكثر من تصبغ القمر.

يُعتقد أن كلمة "أزرق" مشتقة من الكلمة الإنجليزية القديمة "belewe"، والتي يمكن أن تعني "الخيانة".

في جوهر الأمر، كان يُنظر إلى القمر الأزرق على أنه "القمر الخائن"، ويختلف عن الأقمار الثلاثة المتوقعة في موسم واحد أو البدر الأكثر شيوعًا في شهر واحد.

هل يتحول القمر إلى اللون الأزرق من أي وقت مضى؟

خلافًا للاعتقاد الشائع، فإن القمر لا يتحول إلى اللون الأزرق أثناء القمر الأزرق.

ومع ذلك، في ظروف نادرة للغاية - مثل ما بعد انفجار بركاني أو حرائق غابات كبيرة - يمكن أن تتناثر الجزيئات في الغلاف الجوي للأرض وتتسبب في ظهور القمر باللون الأزرق.

لكن هذه ظاهرة منفصلة تمامًا ولا ينبغي الخلط بينها وبين ما نشير إليه عادة باسم "القمر الأزرق".

ظاهرة القمر الأزرق

أصول البدر الموسمي



مصطلح "القمر الأزرق" له جذوره في الفهم الموسمي للتقويم القمري.

في البداية، تميز كل فصل من الفصول الأربعة بثلاثة أقمار كاملة، ولكل منها اسمه الخاص بناءً على الظواهر الطبيعية.

على سبيل المثال، يحدث "قمر الحصاد" بالقرب من الاعتدال الخريفي.

في بعض الأحيان، قد يحتوي الموسم على أربعة أقمار كاملة بدلاً من الثلاثة المتوقعة.

أصبح القمر الثالث في مثل هذا الموسم المكون من أربعة أقمار يُعرف باسم "القمر الأزرق" بحيث لا يزال من الممكن تسمية القمر الأخير بـ "القمر المتأخر" أو اسم تقليدي آخر، مع الحفاظ على اصطلاح التسمية سليمًا.

أصول القمر الأزرق الشهري



إن مفهوم القمر الأزرق الشهري حديث نسبيًا وقد جاء بسبب خطأ.

أساءت مقالة نشرت عام 1946 في مجلة Sky & Telescope تفسير تقويم المزارعين في ولاية ماين واقترحت أن البدر الثاني في شهر واحد مع قمرين مكتملين كان قمرًا أزرق.

اكتسب هذا التعريف قوة جذب وأصبح الآن معروفًا على نطاق أوسع من التعريف الموسمي الأصلي.

ظاهرة القمر الأزرق

ما مدى شيوع القمر الأزرق؟



في حين أن عبارة "مرة واحدة في القمر الأزرق" تشير إلى حدث نادر للغاية، فإن الأقمار الزرقاء ليست نادرة كما قد تظن.

ويحدث القمر الأزرق الموسمي مرة كل 2.5 سنة تقريبًا.

يحدث التنوع الشهري مرة واحدة تقريبًا كل سنتين إلى ثلاث سنوات، اعتمادًا على تعقيدات الدورة القمرية.

تكمن الندرة في انحرافها عن القاعدة وليس في تكرارها الفعلي.

ما هو القمر الأزرق المزدوج؟



فقط عندما كنت تعتقد أن المعجم القمري لا يمكن أن يصبح أكثر ثراءً، هناك مفهوم قمري آخر لإفساد الأمور.

يحدث القمر الأزرق المزدوج عندما يحدث قمران أزرقان في سنة تقويمية واحدة.

وهذا أمر نادر للغاية ويحدث حوالي ثلاث إلى خمس مرات في القرن الواحد.

هل يمكن أن تحدث الأقمار الزرقاء الموسمية والشهرية معًا؟



في حين أن معايير الأقمار الزرقاء الموسمية والشهرية مختلفة، فمن الممكن نظريًا للقمر أن يفي بكلا التعريفين.

ومع ذلك، فهذه نادرة استثنائية، وسيكون مثل هذا القمر أعجوبة فلكية تستحق الحديث عنها لأجيال عديدة.

ظاهرة القمر الأزرق

بلو مون ضد سوبر بلو مون



يعد القمر الأزرق العملاق أمرًا نادرًا داخل حالة نادرة - وهو اندماج البدر والقمر العملاق والقمر الأزرق في وقت واحد.

يحدث القمر العملاق عندما يتزامن اكتمال القمر مع أقرب نقطة له من الأرض في مداره الإهليلجي، مما يجعله يبدو أكبر بنسبة تصل إلى 14% وأكثر سطوعًا بنسبة 30% عما كان عليه عندما يكون في أبعد نقطة له.

أضف هذا إلى التعريف الموسمي أو الشهري للقمر الأزرق، وستحصل على قمر أزرق فائق.

ظاهرة القمر الأزرق

ما مدى ندرة القمر الأزرق العملاق؟



إذا لم يكن القمر الأزرق في حد ذاته شائعًا جدًا، فإن القمر الأزرق العملاق يشبه العثور على نبات البرسيم ذو الأربع أوراق في رقعة البرسيم التي يصعب العثور عليها بالفعل.

لتحليل الأمر بالأرقام: يحدث القمر العملاق عدة مرات في السنة، ويحدث القمر الأزرق، في المتوسط، مرة كل سنتين إلى ثلاث سنوات، ويحدث القمر الكامل كل 29.5 يومًا.

إن محاذاة هذه الأحداث، كما تتوقع، نادر للغاية.

في حين أن الفترات الفاصلة بين الأقمار الزرقاء العملاقة يمكن أن تكون غير متوقعة إلى حد كبير - وتمتد أحيانًا لعقدين كاملين - فإن فترة الانتظار النموذجية تصل في المتوسط إلى حوالي عشر سنوات.

إنه نوع من عدم الانتظام السماوي الذي يضيف فقط إلى جاذبية الحدث المخلخل. ستكون محظوظًا بمشاهدة هذه الأعجوبة ولو بضع مرات في حياتك.

متى تكون الأقمار الزرقاء العملاقة القادمة؟



اعتبارا من كتابة الهذه المقالة، تم إعداد القمر الأزرق العملاق القادم من أجل:

1 يناير 2037

31 يناير 2037

2 مارس 2037

31 مارس 2037

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