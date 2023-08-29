القمر الأزرق.. ظاهرة نادرة تزين سماء مصر

القمر الأزرق تصدر مؤشر البحث العالمي جوجل، وتسائل الرواد عن موعد وجوده في سماء مصر وتفاصيله ولماذا سمي بهذا الاسم.

ويصل القمر الأزرق العملاق إلى أقرب نقطة له من الأرض الساعة الثالثة و37 دقيقة صباح يوم الخميس 31 أغسطس 2023، ويظهر بعد غروب الشمس مباشرة في هذا اليوم.

وسيظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.

القمر الأزرق هو حدث فلكي نادر، يحدث لأول مرة منذ 2009، سوف تضاء سماء مصر بالقمر الأزرق العملاق، وهو مزيج من القمر العملاق والقمر الأزرق، في الساعات الأولي من يوم الخميس، 31 أغسطس 2023، ولكن هل يحمل اللون الأزرق فعلا؟

القمر الأزرق لا يحمل لون مختلف، حيث يحتفظ بظله الرمادي المعتاد، لكن مصطلح القمر الأزرق يستخدم لوصف تكرار اكتمال القمر فقط بغض النظر عن اللون الأزرق أو ظهوره.

ويعرف البعض القمر الأزرق بأنه اكتمال إضافي للقمر ، 13 اكتمال بدلًا من 12، في السنة التقويمية، بينما يعرفه آخرون على أنه اكتمال للقمر في نفس الشهر.

ثالث قمر عملاق بين أربعة أقمار عملاقة

مصطلح القمر العملاق أطلق عليه في عام 1979 لوصف اكتمال القمر الذي يتزامن مع أقرب نقطة في مداره حول الأرض، ويكون القمر العملاق أكثر سطوعًا بحوالي 15% وأكثر سطوعًا بنسبة 30% من متوسط ​​القمر المكتمل، ولكن التغيير غير مرئي بشكل عام بالعين المجردة.

ويعد هذا البدر وهو ثالث قمر عملاق بين أربعة أقمار عملاقة لهذا العام تأتي تباعًا حتى سبتمبر 2023، حيث يكون القمر في منطقة الحضيض في مداره حول الأرض، وهي المنطقة القريبة إلى الأرض، لذلك يبدو القمر أكبر قليلًا وأكثر إشراقا من المعتاد.