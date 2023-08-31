بغرض التعاطي.. رفض طعن متهم بحيازة الهيروين في سوهاج

أيدت محكمة النقض حكم السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لمتهم وتغريمه مبلغ عشرة الاف جنيها لاتهامه بحيازة وإحراز المواد المخدرة ورفضت الطعن المقدم منه.

رفض طعن متهم بتعاطي الهيروين

وكانت محكمة جنايات سوهاج عاقبت المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بحيازة المواد المخدرة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه حاز وأحرز بقصد التعاطى جوهرا مخدرا هيروين، وبنزو هيكسول، وميثامفيتامين فى غير الاحوال المصرح بها قانونا.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه احرز الأول سلاحا أبيض مقص معدني بغير مسوغ قانوني، وعليه عاقبت المحكمة المتهم السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لمتهم وتغريمه مبلغ عشرة الاف جنيها لاتهامه بحيازة وإحراز المواد المخدرة.

رفض طعن متهم خطف طفل لسرقته بالطريق العام في الغربية

وفي السابق رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم الثاني بخطف طفل بالاشتراك مع المتهم الأول لسرقته وأيدت حكم السجن المشدد لمدة 6 سنوات الصادر ضده.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في قضية النيابة العامة رقم ١٠٣٣٨ لسنة ۲۰۲۱ مركز المحلة بمحافظة الغربية أنهما خطفا بطريق التحيل المجني عليه طفل بأن استوقفاه حال قيادته الدراجة الآلية " التوك توك" محل عمله و طالباه بتوصيلهما لوجهه اراداها فاصطحباه بتلك الوسيلة لمكان قصي خالي من المارة قاصدين من ذلك ابعاده عن ذويه تأهبا لمقارفتهما الجرم محل الاتهام الثاني على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما سرقا المنقولات خاصته الهاتف الخلوي و المبلغ المالى ذلك بطريق الاكراه الواقع عليه بالطريق العام