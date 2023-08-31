الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزير الاقتصاد الليبي لـ "الوفد: أدعو الدول العربية بتفعيل وتنفيذ اتفاقية التأمين العربية الموحدة

وزير الاقتصاد الليبي
وزير الاقتصاد الليبي مع محررة الوفد

قال محمد على الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بدولة ليبيا إن بلاده  تزخر بالعديد من ثروات طبيعية وإمكانات ضخمة، بشرية ومادية ولكن لم توضع هذه الإمكانيات موضع الاستغلال الكامل بعد قرارات كثيرة وأفعال متواضعة.

 

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وأضاف الحويج في تصريحات خاصة للوفد انه لا شك أن من اهم اسباب هدر الإمكانيات يكمن في تجزئة العمل الاقتصادي وعدم تكامل الجهود المبذولة وتناسقها.

وتابع حديثه إن الصعوبات التي تواجه التنمية المستدامة وتحقيق الامن الغذائي والدوائي تستدعي منا كدول عربية إيجاد رؤية فعالة ألية متخصصة لتقييم مدى التقدم المحرز وكفاءة الإنجاز المتحقق في هذه المجالات في منطقتنا العربية وخاصة فيما يخص منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي بدورها تساعد على التنمية الاقتصادية المستدامة، وكذلك الاسراع في استكمال المفاوضات الخاصة بإنشاء اتحاد جمركي عربي موحد وتجاوز الإجراءات الأحادية التي تعرقل التعاون الاقتصادي بيننا .

ووجه الحويج الدعوه للدول العربية الى الالتزام بتفعيل وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة خاصة اتفاقية التأمين العربية الموحدة.

 

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