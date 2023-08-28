لقاء "كوهين" و "المنقوش".. أزمة جديدة في ليبيا (شرارة البداية إسرائيلية)

فجر لقاء وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي مع نجلاء المنقوش وزير الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أزمة داخلية في ليبيا، وتم هذا اللقاء بوساطة من إيطاليا.

تفاصيل لقاء الوزيران المنقوش وكوهين

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي هذا اللقاء مع نظيرته الليبية بالتاريخي، كما أنه يأمل من هذا اللقاء، عودة العلاقات بين البلدين، وبحسب ما نقلته وأفادت به الخارجية الإسرائيلية، أن هذا اللقاء الذي جرى بين وزير خارجية الاحتلال مع وزيرة خارجية ليبيا تناول الحديث عن تجديد المعابد والمقابر اليهودية في ليبيا.

ونفت المنقوش كافة التصريحات التي خرجت من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية، حيث إنها تؤكد موقفها الرافض للتطبيع مع إسرائيل، مشددة على أن اللقاء كان عابر ولم يكن رسميًا ولم يكن معد له مسبقًا.

ردود فعل غاضبة في ليبيا:

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ــ الأمن الداخلي في ليبيا يعلن إدراج اسم "المنقوش" ضمن قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد

تفاصيل لقاء الوزيران

تحدث إيلي كوهين مع وزيرة الخارجية الليبية عن الإمكانات الكبيرة للعلاقات بين البلدين، فضلا عن أهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين، بما يشمل تجديد المعابد والمقابر اليهودية في البلاد، موضحا أن اللقاء التاريخي مع المنقوش خطوة أولى في العلاقة بين إسرائيل وليبيا وأن حجم ليبيا وموقعها الاستراتيجي يمنحان العلاقات أهمية وإمكانات هائلة لدولة إسرائيل.

كما ناقشا العلاقات التاريخية بين البلدين، وإمكانية التعاون بين الجانبين والمساعدات الإسرائيلية في القضايا الإنسانية والزراعة وإدارة المياه، وجاء اللقاء بمبادرة إسرائيلية لإقامة اتصالات مع ليبيا.