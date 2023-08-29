هروب وزيرة خارجية ليبيا بعد فضح لقاء التطبيع مع إسرائيل| فيديو

هروب وزيرة خارجية ليبيا بعد فضح لقاء التطبيع مع كوهين.. أثارت نجلاء المنقوش، موجة عارمة من غضب الليبيين بعد لقاء التطبيع مع كوهين، وزير الخارجية الإسرائيلي، والكثير من الغموض والروايات والتساؤلات عن كيف التقت نظيرها الإسرائيلي؟، وهل كانت حكومة الدبيبة على علم بهذا اللقاء؟.

غضب ليبي بعد لقاء التطبيع بين المنقوش وكوهين

وعقدت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية في حكومة عبد الحميد الدبيبة، اجتماعا سريا في روما مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، وما هي إلا ساعات حتى تسرب الأمر عبر الصحافة الإسرائيلية .

واندلعت موجة غضب عارمة في الشارع الليبي، وسط إثارت المزيد من الأسئلة عن ما دار في لقاء الوزرين، أفضت الأمور إلى هروب الوزيرة إلى خارج الحدود الليبية.

هروب وزيرة خارجية ليبيا بعد فضح لقاء التطبيع مع كوهين

ونفت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، في طرابلس، أي علاقة لها باللقاء المثير للجدل ، فيما طالب مجلس النواب الليبي ، بالتحقيق مع حكومة الدبيبة.

وقالت المنقوش: إن الاجتماع لم يكن مخططا له ، وسرعان ما غادرت إلى تركيا ، ثم تردد أنها سافرت إلى لندن ، أما في إسرائيل فكان الجدل موجودًا أيضًا ، بين مرحب بالاجتماع الذي قيل إنه رتب منذ فترة .

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن تضرر الموساد بسبب خروج الخبر للعلن ما أدى إلى نشوب خلاف وانزعاج من تسريبه إلى الإعلام.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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