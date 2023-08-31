مشاهدات "الساحل الشمالي" تتخطي 7 ملايين جنيهًا على يوتيوب

نجحت أغنية الساحل الشمالي للنجم محمد منير وميريام فارس، أن تحقق أكثر من 7 ملايين ونصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب والمنصات السمعية والإلكترونية، وذلك منذ طرحها في الأيام الثلاثة الماضية.

أغنية الساحل الشمالي من كلمات وألحان وتوزيع وميكس وماستر محمد رحيم، جيتار شريف فهمي، إيقاعات أحمد بدير، ناي أحمد خيري.

وكانت تصدرت أغنية الساحل الشمالي التريند على يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية:

في الساحل الشمالي يا أسمر مالك ومالي

سيبني أتشمس في حالي

ومتشغليش في قلبي

أنا قلبي لسه خالي

أنا كنت في حالي ماشي

بسألك عم غباشي

هو المشمش مجاشي

قالي بسن إنتوا الحقوه

بسأل ع الشوكولاتة

رد عليّا بألاطة

قالي مفيش غير بطاطا

نجاح حفل محمد منير وحميد الشاعري بمهرجان العلمين

وكان حقق حفل الكابو حميد الشاعري و الكينج محمد منير، نسب مشاهدة كبيرة خلال اذاعتها مساء امس، الجمعة عبر شاشة قناة "ON"، وكان أقيم الحفل من ايام ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى.

الساحل الشمالي

تفاعل الجمهور مع الحفلة الأكثر تصدرا للتريند عبر موقع تويتر، والأعلى تفاعلا عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة.

وقام حميد الشاعري، خلال الحفل بغناء نخبة من أبرز أغانيه، وسط حضور جماهيري كبير تخطى 20 ألف متفرج، وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالحفل الذي أذيع اليوم عبر شاشة قناة "ON" واعتبره الجمهور سهرة فنية تليفزيونية للجمهور المصري والعربي بالكامل.

قام حميد الشاعري، خلال الحفل بغناء "قشر البندق" التي تصدرت مؤخرا تريند تيك توك، وعادت للجمهور بعد ما يزيد عن 30 عاما من غنائها بفيلم يحمل نفس اسم الأغنية، لتنتشر مجددا بين الأجيال الجديدة، والتي لم تعاصر توقيت صدور الأغنية، كما قام بغناء أغنية "أجمل من كل البشر"، كما غنى أحدث أغنياته لأول مره "بالي رايق" التي سجلها خصيصا لمهرجان العلمين.

ثم شارك حميد الشاعري، في الغناء المطرب والملحن هيثم نبيل و هو صاحب لحن اغنية حميد الجديده "بالي رايق" ، غنى عيثم أغنية "يا فراق" وهي الأغنية التي قدمه بها حميد الشاعري للجمهور لأول مره منذ سنوات، فيما شاركت المطربة هلا رشدي مع حميد في أغنية "عودة"، وتفاعل الجمهور معهما تفاعبا كبيرا، واشادوا بفكرة ظهورهم على مسرح الأرينا برفقة حميد الشاعري.

واستكمل حميد الشاعري، الحفلة بمشاركة الكينج محمد منير في غناء أغنية "أكيد" لأول مره على المسرح بعد 37 عاما من تقديمها معا لضحايا الألغام في العلمين، كما غنوا عدة أغاني أخرى.



و شكر حميد الشاعري ، العاملين الذين ساهموا في بناء مدينة العلمين الجديده و جعلوها من اجمل مدن البحر الابيض المتوسط و شكر الشركة المتحدة على التنظيم و الصورة الرائعه لمهرجان العالم علمين بإسم مصر أمام العالم.

جدير بالذكر أن حميد الشاعري، يطرح قريبا أغنية "بالي رايق" بفكرة جديدة بعد أن غناها لايف لجمهور مهرجان العلمين.