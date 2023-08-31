نقيب الفلاحين: يمكننا الاكتفاء الذاتي من القهوة والشاي في غضون 5 سنوات

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين اننا نستهلك سنويا ما يزيد عن 70 الف طن من القهوه وما يزيد عن 90 الف طن سنويا من الشاي بما يستنزف الملايين من العمله الصعبه لافتا إلى أنه بإمكاننا الاكتفاء الذاتي من الشاي والقهوه في غضون 5 سنوات.

واضاف عبدالرحمن انه يمكننا زراعة الشاي في مصر في الأراضي الرمليه بمحافظات الشرقيه والإسماعيليه والمنيا وبني سويف والجيزه وبعض المناطق الاخري بعد تعديل حموضة التربه باستخدام بعض الأحماض العضويه لان معظم الأراضي المصريه قلويه وزراعة الشاي تحتاج لتربه حامضيه



واضاف عبدالرحمن ان شجيرات الشاي تعطي انتاج عالي بعد ثلاث سنوات من زراعتها وينتج الفدان نحو 2 طن تقريبا من الأوراق الجافه بما يعني اننا نحتاج لزراعة 40 الف فدان فقط من الشاي للاكتفاء الذاتي وقد تظل شجيرات الشاي في الانتاج لمده 50 عام



واشار عبدالرحمن إلى أن شجيرة البن تزهر بعد ثلاث او اربع سنوات وتعطي محصول جيد بعد 5سنوات من الزراعه في الأرض المستديمه اذا توافرت لها الظروف المناخيه الملائمه

واضاف عبدالرحمن انه يمكننا استغلال حدائق المانجو لزراعة البن داخلها علي طريقة الزراعة المزدوجة دون الحاجه لتعديل المناخ او توفير اراضي جديده لزراعتها وخاصة بمحافظتي

الإسماعيلية والشرقيه لأنهم من انسب المحافظات لزراعة البن حيث يمكن زراعة شجيرات البن من حيث المناخ المناسب مؤكدا ان مساحة حدائق المانجو بمصر تصل لنحو 320 الف فدان تقريبا منهم 120 الف فدان في محافظة الإسماعيلية وحدها



واكد عبدالرحمن انه ومع التطور الزراعي الحديث لم يمكننا خلق مناخ مناسب داخل الصوب الزراعيه وتحويل الأراضي الزراعيه من قلويه الي حمضيه باضافة الأحماض اللازمه كما يمكننا الزراعه بدون تربه بما يعرف بالزراعة المائيه واردف ابوصدام ان شجرة البن تنتج في العام الاول نحو 5 كيلو من الحبوب وتعطي ذروة انتاجها بعد 5 سنوات ويستوعب الفدان الواحد نحو 170 شجيره بن ويمكننا زراعة شجيرات البن في اي مكان بمصر بعد اقلمتها للمناخ المصري بالطرق العلميه الحديثه