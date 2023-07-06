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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

اصنعي كيك القهوة بالتوفي علي خطي المطاعم

كيك القهوة بالتوفي
كيك القهوة بالتوفي

يعتبر كيك القهوة بالتوفي من أشهي وصفات الحلى بالقهوة الطيبة والمميزة بالتوفي، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير ألذ الكيكات، وتمتعي بمذاق قطعة من الحلى الشهي.

كيك القهوة بالتوفي

مقادير كيك القهوة بالتوفي

- خليط كيك الفانيلا الجاهزة : عبوة
- كريمة : عبوة (تغليفة كيك غنية وكريمية بالفانيليا)
- بودرة قهوة : ربع كوب (سريعة التحضير)
- ماء ساخن : ربع كوب
- الماء : كوب
- الزيت النباتي : ثلث كوب
- البيض : 3 حبات
- صلصة الكراميل الجاهزة : ربع كوب
- صلصة التوفي الجاهزة : 3 علب (ألواح مغطاة بالشوكولاتة ومقطعة إلى قطع صغيرة)

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طريقة التحضير

سخني الفرن ثم ادهني قاعدة وأطراف قالب بالقليل من الزبدة.
ذوبي في وعاء صغير حبيبات القهوة في الماء المغلي.
في وعاء كبير اخفقي خليط الكيك مع كوب الماء والزيت والبيض ومزيج القهوة بواسطة الخفاقة على سرعة منخفضة لمدة 30 ثانية ثم على سرعة متوسطة لمدة دقيقتين مع كشط أطراف الوعاء من حين إلى آخر واسكبي المزيج في القالب.
اخبزي الكيك حسب الإرشادات المذكورة على العبوة.
اتركي الكيك ليبرد تماماً لحوالي ساعة وفي وعاء متوسط امزجي الكراميل مع تغليفة بعبوة التغليف بنكهة الفانيليا.
زيني الكيك بالمزيج ورشي حلوى التوفي على الوجه ويمكنك حفظه مغطى بشكل غير محكم في الثلاجة.

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