مخزنهم في منزله.. النيابة تحقق مع تاجر يسرق سلع تموينية مدعمة

تباشر النيابة العامة التحقيق مع تاجر متهم بسرقة السلع التموينية المدعمة والمحظور تداولها خارج البطاقات التموينية بمخزن بمسكنه "بدون ترخيص" بأسيوط.

وكشفت التحريات قيام تاجر سلع غذائية "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح بالإتجار فى السلع التموينية المدعمة والمحظور تداولها خارج البطاقات التموينية بمخزن بمسكنه "بدون ترخيص".

القبض على تاجر يقوم بتخزين السلع التموينية بأسيوط

وبالفحص وتقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بحوزته على بندقية خرطوش،و عدد من الطلقات لذات العياروعُثر بداخل المخزن على 2 طن و400 كيلو جرام سكر،و طن و 450 كيلو جرام دقيق، 840 كيلو جرام أرز،14,300 كيلو جرام سمن، 1284 عبوة زيت طعام، 320 كيس مكرونة، 540 علبة جبن، 2 ماكينة لحام، ميزان،كمية من الشكائر والأكياس البلاستيكية الفارغة تستخدم لإعادة تعبئة السلع التموينية "جميعها محظور تداولها خارج البطاقات التموينية".

واعترف المتهم أثناء مواجهته بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي السابق تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في القبض على 4 أشخاص لقيامهم بالنصب على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم.

بالاتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (أحد الأشخاص) ، طـرف ثانى (3 أشخاص) ، وعُثر بحوزة الطرف الثانى على (تمثال على شكل فرعونى - قطعة حجرية "يشتبه فى أثريتهما") .