"الفصل الأخير ".. سفاح الجيزة أمام محكمة النقض بطعنين إعدام

حددت محكمة النقض اولى جلسات نظر طعنين على المتهم قذافي فراج عبد العاطي، المعروف اعلاميا بـ سفاح الجيزة وذلك على حكمين صادرين بالاعدام ضده فى قضيتين بالقتل العمد وذلك يوم 11 يناير المقبل والثانية يوم 26 فبراير من عام 2024 .

وكان قد أمر المستشار حماده الصاوى النائب العام، في 1 فبراير ا2021، بإحالة المتهم "قذافي فراج"، إلى "محكمة الجنايات"، في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي ٢٠١٥، ٢٠١٧، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

ومن جهة أخرى قال عرفة متولي، محامي سفاح الجيزة، إنّه تولى الدفاع عن المتهم جلسة واحدة فقط لا غير، موضحًا: "والدته إنسانة كبيرة في السن، وقالت لي ابني مريض نفسيًا، وأنا مش غاوي تريندات".

وأضاف متولي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "قلت لوالدة سفاح الجيزة إننا سنحيله إلى مستشفى الأمراض النفسية، وإن صدر التقرير أنه مسؤول عن أعماله وأفعاله سأنسحب، وعندما صدر التقرير انسحبت من القضية فورًا لأنه ثبت أنه مسؤول عن أفعاله".

سفاح الجيزة هادئ الطباع وناجح في عمله ويمتاز بالطيبة:

وتابع محامي سفاح الجيزة: "تحدثت معه لفترات بسيطة، يتسم بأنه هادئ الطباع، كما أنه ناجح في عمله ويمتاز بالطيبة وخدوم، وهو ما عُرف به بين الناس".