ميناء دمياط يستقبل 10 سفن بضائع متنوعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا أعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24423 طن تشمل: 8100 طن علف بنجر و 150 طن رمل و 1350 طن يوريا و 14823 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27291 طن تشمل: 4349 طن خردة و 438 طن زيت طعام و 6915 طن حديد و15225 طن ذرة و 364 طن قمح.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 730 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 598 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5246 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 76627 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 190863 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5085 شاحنة.