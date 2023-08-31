اعتماد معمل الهندسة الوراثية وزراعة الأنسجة بزراعة كفر الشيخ

أعلن رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ، الخميس ، اعتماد معمل الهندسة الوراثية وزراعة الأنسجة (GETCL) ، أحد المعامل الرائدة في تقديم الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية المتميزة، وذلك من قبل المجلس الوطني للاعتماد (EGAC) طبقا للمواصفة ISO 17025/2017 في مجال الكشف عن السالمونيلا باستخدام تفاعل البلمرة المتسلسل ( qPCR)، للأغذية، والأعلاف، والعينات البيئية.

ووجه رئيس جامعة كفرالشيخ الشكر إلى الدكتور يحي زكريا عميد كلية الزراعة، والدكتور رشدي العدوي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور على أبو شوشة مدير معمل الهندسة الوراثية وزراعة الأنسجة في الكلية، وأسرة كلية الزراعة، لجهودهم المتواصلة لتأهيل معامل الكلية للحصول على الاعتماد الدولي.

وأوضح د. دسوقي أن معمل الهندسة الوراثية وزراعة الأنسجة من المعامل المهمة والمتخصصة في مجال البيوتكنولوجي وتربية وتحسين النبات، من خلال المساهمة في حل العديد من المشاكل التي تواجه تطوير العملية الزراعية، فضلا عن بحوث زراعة الأنسجة النباتية والتي تعد الأساس لإنجاز بحوث الهندسة الوراثية المواكبة للتقدم العلمي في العالم.

ويقدم المعمل بحوث زراعة الأنسجة كافة التسهيلات للباحثين لإنجاز البحوث المختلفة في مجال تربية وتحسين النبات والبحوث الوراثية وتقنية الـ .PCR .