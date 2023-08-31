الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

بيطري دمياط تعلن عن برنامج الحملة القومية لصغار الفلاحين

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أعلنت مديرية الطب البيطري بدمياط بقيادة الدكتور  ايهاب شكري عن برنامج الحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية العلاجية والارشادية لصغار الفلاحين بقرى محافظة دمياط وذلك بالتعاون بين مديرية الطب البيطري بدمياط ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم وذلك بدءاً من ٢ سبتمبر.

ومن الجدير بالذكر أن تلك البرنامج سيتم تنفيذه تحت إشراف كلاً من إدارات الرعاية والإرشاد و الرعاية التناسلية والخدمات والتلقيح الصناعي .

وفي ذات السياق شنت مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مباحث التموين بدمياط عده حملات علي المحلات ومحلات الجزارة.

حيث تم ضبط 550 كيلو من  الدواجن الكامله وفيليه الدواجن والشيش والمفروم والدواجن المتبلة، وبها علامات فساد وتغير بالخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الادمى  تم تحرير المحاضر   لاتخاذ اللازم
 

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