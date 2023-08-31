اتخانقوا وفضحوا بعض.. التحقيق مع 4 أشخاص بحوزتهم تمثال يشتبه في أثريته

تباشر نيابة الشروق وبدر التحقيق في واقعة مشاجرة متهمين بحوزتهم تمثال يحتمل أنه قطعة آثرية بدائرة قسم شرطة بدر.

وكانت قد كشف الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم على تمثال يحتمل أنه قطعة آثرية.

ضبط أشخاص تشاجروا مع بعضهم على قطعة آثرية

وبالفحص والتقنين تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول أحد الأشخاص، طـرف ثانى 3 أشخاص، وعُثر بحوزة الطرف الثانى على تمثال على شكل فرعونى، عبارة عن قطعة حجرية "يشتبه فى أثريتهما".

بمواجهة المتهمين اعترف الطرف الأول بقيام الطرف الثانى بإيهامه ببيع تمثال أثرى وإتفقوا معه على التقابل بنطاق محافظة الجيزة ، وقام بتسليمهم مبلغ مالى إلا إنه إكتشف عقب ذلك قيامهم بالنصب عليه ولم يقوموا بالتواصل معه مرة أخرى لإتمام عملية البيع فقام باستدراجهم للمنطقة محل البلاغ بدعوى إعطائهم باقى المبلغ المالى الخاص بعملية الشراء، وعقب حضورهم قام بإفتعال مشاجرة معهم والإستغاثة بالأهالى على النحو المشار إليه.

بمواجهة الطرف الثانى إعترفوا بحيازتهم للتمثال والقطعة الحجرية بقصد النصب على عملائهم راغبى شراء القطع الأثرية، وبفحص الهاتف المحمول الخاص بأحد المتهمين من الطرف الثانى تبين إحتواءه على عدة فيديوهات لقطع يشتبه فى أثريتها .

ضبط تشكيل عصابي يسرق اللوحات الإرشادية

وفي سياق منفصل تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من شخصين "لهما معلومات جنائية" ومقيمين بدائرة قسم شرطة الوراق تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة اللوحات الإرشادية وأعمدة تثبيتها من الطرق العامة.

وكشفت التحريات أنها يمارسان النشاط الإجرامي من خلال إستخدام منشار حديدى تم ضبطه وبحوزتهما لوحة إرشادية وعدد 11عارضة حديدية.

وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.